Municipalidad de Santiago lanza campaña “Verano Seguro” para piscinas de la comuna

Con la llegada del verano, llegan también las vacaciones de los niños, por lo que muchas personas buscan panoramas para divertirse durante esta época, siendo la piscina un gran atractivo para divertirse, sobre todo para aquellos que no salen de la capital.

Es por esto que la Municipalidad de Santiago junto a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), lanzaron esta mañana la campaña “Verano Seguro”, para generar conciencia con respecto a los riesgos que pueden acarrear las piscinas si no se utilizan con precaución.

En la oportunidad, se ralizó una demostración de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) con salvavidas municipales y personal de la ACHS, y además, se entregaron recomendaciones de seguridad y prevención ante la radiación UV.

“Lo más importante es que la gente disfrute con responsabilidad, por eso hace mucho tiempo que la Municipalidad de Santiago tiene un convenio con la Asociación Chilena de Seguridad, porque el autocuidado es fundamental y debemos tener las precauciones necesarias para no lamentar hechos como gente que se ahogue o que tenga problemas nadando, por eso tenemos un programa muy seguro en nuestros piscinas municipales con ambulancia y un excelente equipo de salvavidas” comentó el alcalde Felipe Alessandri quien encabezó la iniciativa.

Por su parte, la Dra. Susana Olate, directora médica de la ACHS recalcó la importancia de tener presente el riesgo que puede haber cuando los pequeños están disfrutando de la piscina, por lo que llamó a la prevención.

“Es vital estar preparado para poder actuar de forma oportuna y efectiva. Debemos recordar que la asfixia por inmersión es la primera causa aislada de muerte en lactantes y preescolares, siendo la mayor parte de estos accidentes en piscinas que instalan las familias dentro de sus propios hogares. Cabe recordar que hasta 4 cms. de profundidad bastan para consecuencias fatales”, explicó la profesional.

En esta misma línea, Alessandri recomendó a la gente que disfrute, pero con responsabilidad. De todas maneras, aseguró que existe “un programa muy seguro en nuestras piscinas municipales con ambulancia y un excelente equipo de salvavidas”.

En la instancia, se realizaron demostraciones y recomendaron tener presente los siguientes tips para enfrentar un accidente:

– Apenas ocurra el accidente es necesario solicitar ayuda a viva voz, para que llamen a un servicio de ambulancias – No se debe dejar jamás a la víctima sola. – No se debe interrumpir las maniobras mientras la víctima se encuentre inconsciente.

·Reconocer la emergencia. Se verifica que la víctima no responde (no se mueve, no respira).

·Debe abrirse y despejarse la vía aérea (maniobra de inclinación de la cabeza – elevación del mentón).

·Debe verificar la respiración (MES: Mirar, Escuchar y Sentir la respiración).

·Administrar 2 ventilaciones de 1 segundo cada una, cubriendo boca y nariz en el lactante menor de 1 año; cubriendo sólo la boca y sellando la nariz en niños.

·Comenzar con las compresiones torácicas (100 compresiones por minuto). En el lactante (hasta 1 año edad) se hacen con dos dedos (índice y medio); en el niño (1 año a 10 años, dependiendo de la contextura), con la base de la palma de una mano, siempre sobre el esternón a la altura de la línea que une ambas tetillas. Para adultos utilizar ambas manos.

·Repetir la secuencia: 30 compresiones – 2 ventilaciones

·Continuar con compresiones – ventilaciones (30:2) hasta que llegue la atención médica avanzada o la víctima comience a respirar por sí misma.