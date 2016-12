Perrito sobreviviente al maltrato humano pide una segunda oportunidad en un nuevo hogar

Rocky es un perro que se ha tomado las redes sociales por una triste situación de abandono y desnutrición por parte de su antiguo dueño.

Jenia Hormazábal, animalista y quien cuida al can, explicó a BioBioChile que Rocky vivía en La Legua Emergencia donde se encontraba amarrado, abandonado y desnutrido, rescatándolo el 4 de septiembre de esta situación.

“El dueño de Rocky lo dejó amarrado en una casa abandonada, se soltó y con los dientes hizo un hoyo en la casa de madera y salió adelante, los vecinos le daban comida pero ya estaba mal, ya no comía nada. Lo fui a buscar con la ambulancia de la clínica, el dueño me amenazó y con el apoyo de vecinos y carabineros me lo traje a mi casa”, dijo.

Añadió que Rocky se encontraba agónico, pesando casi 15 kilos y siendo hospitalizado durante cuatro meses, ya que el primer mes y medio consistió en salvarle la vida.

Además, su antiguo dueño lo golpeaba presentando contusiones en las costillas, cuello y espalda, existiendo una situación de completo maltrato.

La extrema situación de abandono y desnutrición hizo que el perro perdiera su masa muscular, quedando postrado durante meses.

“Tenía dos bacterias letales, en otros países le hacen la eutanasia”, precisó e indicó que ahora Rocky se mejoró de su anemia, bacterias y desnutrición severa.

“Era un perro que tú lo tocabas y gritaba del dolor porque todo lo tenía inflamado por las bacterias, todo esto no sólo significa la hospitalización, significa también llevarlo a un especialista en neurólogo, los exámenes, escáner y finalmente lo salvamos”, arguyó.

Hormazábal detalló que el tratamiento para que Rocky volviera a caminar fue pagado por una abogada que lo iba a adoptar, lamentablemente durante la mañana de este miércoles ella declinó.

“Estoy súper triste porque siempre rescato perros y gatos de forma anónima. Ahora lo de Rocky lo hice masivo porque es un caso de maltrato al límite (…) si yo no lo saco de ahí, el perro se muere en las peores condiciones y en el peor dolor”, manifestó.

Asimismo, la rescatista precisó que a Rocky no lo puede tener más en su hogar, puesto que tiene una casa pequeña con un patio limitado. Además, señaló que tiene perros y gatos con ceguera, sordera y problemas neurológicos, siendo animales que la gente no quiere adoptar.

“No me puedo quedar con el Rocky, he llorado, estos cuatro meses no he tenido vida, estoy endeudada por el Rocky porque la pura clínica salía $360 mil sin contar los remedio y transporte. No me arrepiento porque lo salvé y conoció el amor, está sin dolor y aprendiendo a caminar”, añadió.

“Ha sido un desgaste enorme y no quiero que él pase malos ratos de nuevo, quiero que sea feliz”, puntualizó y añadió que Rocky necesita un hogar donde le entreguen amor y cuidados porque se lo merece, ya que es un sobreviviente del maltrato humano.

Si quieres apoyar económicamente a Jenia Hormazabal puedes hacerlo a su cuenta Rut del Banco Estado correspondiente a 11207594-1, puesto que asegura que el gasto para salvar a Rocky supera el millón de pesos.