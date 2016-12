¿Guerra de egos? Autoridad se molesta por no ser considerado en discursos en Curicó

De manera pública, el alcalde Javier Muñoz, manifestó su molestia por, a su juicio, haber sido “excluido” a la hora de los discursos ligados al desarrollo de la ceremonia de colocación de la simbólica primera piedra, del que será el futuro Hospital para Curicó, cita que fue encabezada por la ministra de Salud, Carmen Castillo.

El jefe comunal calificó como una “falta de respeto” que “nadie, ni de la comuna o de la provincia” de Curicó, tuviese la oportunidad de poder desarrollar una alocución respecto del tema, más aún considerando la relevancia que tiene entre los propios vecinos, asegurando de paso que, en una primera instancia, le habían informado que su discurso sí estaba contemplado dentro de la cita.

En ese contexto, Muñoz aprovechó la presencia de la mandamás de la cartera de Salud para plantearle in situ su molestia.

“Ya le pedí las explicaciones del caso a la ministra, ella me dijo que no sabía, pero claramente aquí hay asesores que no entienden lo importante que es para la provincia de Curicó este Hospital”, subrayó.

En definitiva, la ceremonia contó con los discursos de la mencionada ministra de Salud, del subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea y del intendente, Pablo Meza. Tras ello, la mayoría de las autoridades participó de la simbólica instalación de la primera piedra, acción que el jefe comunal prefirió observar distanciado, a un par de metros.

Un nuevo hospital para Curicó

Sobre el proyecto, por su parte, la ministra de Salud, Carmen Castillo, recalcó que las faenas, a cargo de la empresa OHL, deberían estar concluidas en un plazo “no mayor a los cuatro años”, para lo cual se cuenta con un terreno ubicado a metros de la entrada norte a la ciudad de Curicó.

Castillo agregó que el nuevo hospital cuenta con una inversión de 204 mil millones de pesos en obras físicas, a los que se suman 40 mil millones de pesos en equipos y equipamiento.

“Esta inversión nos permitirá construir un establecimiento que tendrá una superficie de 110 mil metros cuadrados, que tendrá dos niveles subterráneos y siete pisos, 400 camas, 12 pabellones, cinco salas de parto integral, 38 box de consulta, entre otros espacios que darán vida a este nuevo recinto”, dijo.