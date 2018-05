La carrera contra el tiempo del hombre cuya isapre no cubre su tratamiento para el cáncer

Javier Gontier tiene 45 a√Īos, es psic√≥logo, y se encuentra viviendo una verdadera carrera contra el tiempo desde 2014, a√Īo en que le diagnosticaron c√°ncer a la pr√≥stata, enfermedad que le exige el uso de una costosa medicina, para la cual su isapre no le da cobertura.

“Luego de hacer la radioterapa, empec√© con un bloqueo hormonal que es el tratamiento de base”, apunt√≥ Javier, terapia que lo mantuvo bien hasta marzo del a√Īo pasado, momento en que se someti√≥ a una quimioterapia entre marzo y agosto, logrando -seg√ļn explic√≥- “un muy buen resultado”.

Si bien una patolog√≠a de este tipo es una complicaci√≥n en s√≠, los problemas m√°s importantes empezaron en enero pasado, ya que de acuerdo a su testimonio el c√°ncer “volvi√≥ de manera agresiva, entonces para esto deb√≠a ocupar un medicamento distinto al del a√Īo pasado”, refiri√©ndose espec√≠ficamente a 12 Taxol.

Siguiendo en esa l√≠nea, el psic√≥logo manifest√≥ que “lo ideal hubiese sido ocupar un medicamento que se llama Zytiga, pero la Isapre (Nueva Masvida) no me da cobertura”.

Razones y pasos a seguir

Respecto a las razones que le dio la isapre para negarle la prestaci√≥n, Gontier apunt√≥ que se debe a que el medicamento “no est√° dentro de la cobertura GES (Garant√≠as Expl√≠citas en Salud) al ser del tipo oral y citost√°tico”, es decir, que no son para elminar las c√©lulas cancerosas, sino que para inhibir su crecimiento.

Al no recibir la cobertura esperada, Javier debi√≥ someterse a otra quimioterapia inyectable, encontr√°ndose el tercero de seis ciclos, lo cual si bien lo ayuda, no es “lo m√°s recomendable”.

El factor clave de la medicina que debería estar consumiendo -además de la mejora en su calidad de vida- es el precio, cuyo valor supera los $2.400.000.

“Igual voy a tener que usar la Zytiga en alg√ļn momento, ojal√° que no, pero si (el c√°ncer) vuelve a tener una agresividad tendr√© que usarla al menos por un a√Īo”, se√Īal√≥ resignado el hombre, acotando que apel√≥ a la isapre, la cual “volvi√≥ a rechazar mi apelaci√≥n, por lo que hice un reclamo en febrero a la Superintendencia de Salud, el cual est√° en un proceso de juicio arbitral”.

En lo que guarda relaci√≥n a los argumentos con que enfrenta dicho proceso, con el objetivo de lograr un resultado favorable, Gontiel present√≥ documentos que acreditan que Zytiga es un medicamento aprobado por el Instituto de Salud P√ļblica, el cual a su vez “est√° acreditado en las gu√≠as cl√≠nicas b√°sicas para tratar el c√°ncer de pr√≥stata”, sumado a casos similares en donde el ISP ha fallado a favor de pacientes con c√°ncer para que se les entregue la cobertura necesaria.

Asimismo, Javier Gontier, no ocult√≥ su preocupaci√≥n, ya que el tratamiento con Zytiga deber√≠a comenzarlo en junio, manifestando que “es tremendo, porque es una enfermedad que tiene tratamiento, pero a pesar de estar indicado por el Miniterio de Salud no tiene cobertura dentro de la isapre, lo que me hace pensar para qu√© estoy en la isapre si no me va a proveer del tratamiento adecuado”, cerr√≥.

BioBioChile se contactó con Isapre Nueva Masvida, con el objetivo de obtener su versión de la situación, sin embargo declinaron referirse al respecto.