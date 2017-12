Juez concede "milagro de navidad" a niño de Cabrero que pidió por su padre condenado

Viernes 22 diciembre de 2017 | Publicado a las 19:06

Sorpresa hubo entre los funcionarios del Juzgado de Letras y Garantía de Cabrero, cuando el pequeño Fernando llegó la mañana de ayer con una carta hecha con lápiz mina y dibujos navideños para el magistrado Eduardo Fritz.

El juez, al abrir la misiva, se encontró con una inédita petición del niño de 9 años, residente en la localidad de Monte Águila, quien pedía al Tribunal -como único regalo de Navidad– la posibilidad de pasar tres días acampando con su padre –del mismo nombre- en la localidad de Campanario, comuna de Yungay, durante el mes de enero de 2018.

La decisión del juez

El magistrado Fritz revisó los antecedentes del hombre quien cumple, desde septiembre de este año, dos condenas 540 y 61 días –respectivamente- por conducción en estado de ebriedad, mediante la pena sustitutiva de reclusión domiciliaria nocturna, la que se controla con tobillera electrónica.

El juez asumió -en el marco de los Derechos del Niño- que su presentación debía tomarse con seriedad por ser un sujeto de derecho, por lo que analizó jurídicamente la situación y decidió acoger la solicitud.

“Como buen abogado, el pequeño fundamentaba su petición en que no había pedido regalos en estas fiestas y que había pasado a quinto básico con un promedio 6.3. Nos pareció que tenía antecedentes suficientes y que era un gesto muy noble de su parte”, explicó Fritz.

La baja gravedad del delito y el cumplimiento ejemplar del condenado, fueron los factores para solventar la resolución desde un punto de vista estrictamente legal.

“Consideramos que el delito es manejo en estado de ebriedad sin lesiones, ni daños, pesquisado en control policial; también que Fernando (padre) se presentó siempre a todos los actos del procedimiento, sin que hayamos tenido que despachar una orden de aprehensión y que nunca ha tenido incumplimientos en esta pena sustitutiva”, puntualizó, agregando que “los jueces siempre debemos aplicar el criterio. Hay que darle espíritu a la Ley. Qué mejor manera de hacer esto que en estos casos excepcionales, aunque hay que aclarar que no se le eliminan tres días de condena, solo se le postergan para el final”.

Audiencia

Tras afinar la resolución, desde el Tribunal llamaron a la madre del menor, citándolo para una audiencia que se realizó al mediodía de hoy –viernes 22 de diciembre- en el que se le comunicó la buena noticia.

Emocionado, el alumno del Colegio Esperanza recibió el dictamen junto a una carta del magistrado: “Escrita con un lenguaje más ameno y entendible para que él la comprendiera plenamente”, complementó Fritz.

Tras analizar los documentos, el niño entendió que su deseo había sido aceptado.

“Yo sentía pena por mi papá porque no podía hacer nada; no podía salir y se me ocurrió esta idea. Le insistí a mi mami para que me apoyara y viniéramos a dejar la carta. Le agradezco al juez porque ahora podremos salir a acampar a Campanario, cerca de un río”, indicó Fernando.

El escolar añadió que: “Voy a dar una sorpresa a mi papá, le entregaré la carta y le diré que no cometa nuevos errores”, sentenció.

La madre, Nadia, mientras tanto, manifestó su sorpresa por haber obtenido una respuesta.

“Pensaba que no iban a tomar en cuenta lo que escribió, pero al final lo apoyé. Hizo la carta, quizás, porque siempre le he inculcado que la Navidad es para estar en familia, por lo que él quería que estuviéramos todos juntos, acampando, lo que ahora podremos hacer”, detalló la mujer.