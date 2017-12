El rumbo que buscará tomar Chile Vamos para la nueva administración Piñera en el Bío Bío

Luego del triunfo de Sebastián Piñera en la segunda vuelta, en la centro derecha local analizaron la victoria y las cifras que dejó el balotaje. Apuntaron a que hay que trabajar con unidad de cara a la nueva administración, indicaron desde la UDI.

Desde Renovación Nacional, llamaron al conglomerado que asumirá en marzo a no cometer los mismos errores.

504.951 votos logró Sebastián Piñera para quedarse con el 58,52% de las preferencias en la región del Bío Bío, muy por sobre lo que esperaban en la UDI. Mientras que Alejandro Guillier obtuvo 357.941 votos, lo que se traduce en el 41,48% de los sufragios.

El presidente regional de la UDI, Jorge Fuentes, dijo que estaban convencidos de que obtendrían un triunfo, pero pensaban que sería más ajustado.

Lo que viene para la próxima administración de Sebastián Piñera en la región a partir del 11 de marzo del próximo año también fue motivo de análisis. A juicio del diputado electo de la UDI, Sergio Bobadilla, hay que trabajar en unidad con Chile Vamos.

Sin embargo, a pesar del llamado, en la convocatoria efectuada este lunes en Concepción no estuvo presente el resto de Chile Vamos, tomando en cuenta que no estaba RN, tampoco el PRI, menos Evópoli. En ese sentido, el presidente regional de Renovación Nacional, Claudio Eguiluz, llamó al conglomerado a no cometer los mismos errores del primer Gobierno de Piñera.

Por otro lado, el diputado del distrito 21, Iván Norambuena, espera que el traspaso del mando sea rápido, ejecutivo y sin amarres de cargos o de operadores políticos.

Es probable que previo al cambio de Gobierno que se realizará el próximo 11 de marzo hayan luces sobre el gabinete del presidente electo, para luego conocer a los intendentes, gobernadores y gabinetes regionales.