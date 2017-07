Senador Pérez critica autoridad del Gobierno por precandidatos que aún son funcionarios

El senador por Bío Bío, Víctor Pérez, calificó como una confirmación de la falta de autoridad y degradación del Gobierno, que algunos de sus integrantes aun no renuncien a sus cargos, pese a ser precandidatos.

Respuesta que se da después que -a través de una circular- el Ejecutivo solicitara renunciar o solicitar permiso administrativo sin goce de sueldo a quienes tienen cargos en reparticiones de Gobierno y pretendan ser diputados, senadores o consejeros regionales.

En algunas zonas del país el instructivo no se ha respetado, en el Bío Bío -por ejemplo- está el caso del director regional de Sercotec, quien pese a ser confirmado como candidato a CORE por el PPD, ha hecho caso omiso a la instrucción, argumentando que no tiene la obligación por no tratarse de un cargo de confianza directa de la presidenta Michelle Bachelet.

Pérez, dijo que le llama la atención que ocurran estos hechos, pero demuestra la crítica actualidad del oficialismo.

Otro de los precandidatos que se encuentra dentro del grupo de los denominados “desobedientes” en la región, es el jefe provincial de la Inspección del Trabajo, Patricio Pinilla, quien busca ser diputado y es apoyado por la DC. Aunque no ha renunciado, recomendó a quienes estén en esta situación a hacerlo.