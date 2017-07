Ordenan dejar sin efecto contrataciones en municipio de Santa Bárbara por parentesco

La Contraloría Regional del BÍo Bío ordenó al municipio de Santa Bárbara dejar sin efecto la contratación de tres funcionarios por mantener un vínculo familiar directo con el jefe del área de Educación Municipal, Edgardo Barrientos.

La orden surgió tras la denuncia realizada por el concejal Claudio Melo (Renovación Nacional) quien, amparado en la Ley 18.575 sobre administración estatal, hizo ver que la contratación de dos hermanos y una sobrina de Barrientos -en calidad de honorarios- constituye una falta a la probidad administrativa.

Además, la denuncia contó con la participación de su colega, Juan Obreque.

No se trata de una denuncia en particular contra el jefe del DAEM, sino más bien de una acción que a todas luces incumple la Ley orgánica de bases generales de la administración, la cual establece las inhabilidades en la contratación de funcionarios con un parentesco directo, como ocurre en este caso en particular, señaló Melo.

Consultado al respecto, el alcalde de Santa Bárbara, Daniel Salamanca, indicó que, se enteró del dictamen estando de visita en Santiago y sostendrá una reunión con los directivos municipales y del área Jurídica para analizar ésta situación, agregó.

Por todo lo anterior, la Controlaría Regional ordenó al municipio de Santa Bárbara dejar sin efecto las referidas convenciones debiendo informar al órgano contralor las medidas adoptadas en un plazo no superior al 21 de julio de este año.