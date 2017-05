Casi 80 solicitudes de concesiones han sido ingresadas por salmoneras en el Bío Bío

Cerca de 80 solicitudes de concesiones tiene la región del Bío Bío para instalar empresas salmoneras.

A raíz de esta situación, consejeros regionales visitaron Los Lagos para analizar los pro y contras de la industria que busca asentarse en la zona.

Según explicaron las autoridades, la sobrecarga de peces y la cercanía de éstas es un problema que existe en Puerto Montt y que en el Bío Bío no debiera replicarse. Para ello, las solicitudes de concesiones tienen que ser previamente estudiadas para no dañar el medio ambiente y no causar molestias a la comunidad aledaña de las salmoneras.

En esa línea, el consejero Dimitri Riquelme toma como referente a Noruega, para que en la región se implemente un modelo similar, señalando que las empresas deben cumplir estándares para instalarse.

De manera rigurosa y exhaustiva se deben fiscalizar estas instalaciones agrega la CORE Flor Weisse, destacando que en la región se tiene que establecer las zonas del borde costero que no afecten al desarrollo turístico y productivo de la pesca artesanal.

La instalación de salmoneras en la región es un proceso que recién está comenzando y aún resta un largo tiempo de estudio para concretarse.