10 años de la muerte de Rodrigo Cisternas: Gobierno aún no responde demanda internacional

Este miércoles se cumplen 10 años de la muerte del trabajador forestal Rodrigo Cisternas, luego de que recibiera tres disparos por parte de Carabineros en una protesta en la Provincia de Arauco.

En el marco de la conmemoración, el abogado de la familia informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ofició al Gobierno para responder el reclamo ingresado a ese organismo, el que aún no ha sido respondido.

En enero del año pasado la Corte Suprema rechazó -en un fallo dividido- la demanda en contra del Estado de Chile que presentaron los familiares y que buscaba una indemnización, aunque de todos modos, la ya habían optado por llevar el caso a la instancia internacional.

En esa línea, el abogado de la familia de Rodrigo Cisternas, Rafael Poblete,indicó que la Corte Interamericana ha insistido en diversas ocasiones para que el Ejecutivo entregue su versión de los hechos, sin respuesta.

El año pasado la Presidenta Michelle Bachelet decretó el 3 de mayo como el día del trabajador forestal, mismo día de la muerte de Rodrigo Cisternas.

En ese contexto, el presidente de la Confederación de Trabajadores Forestales, Jorge González, aseguró que con este acto el “Gobierno reconoce su error y que ha habido una injusticia”.

El abogado Rafael Poblete, agregó que mientras el Estado de Chile no responda la solicitud de la Comisión Interamerica de Derechos Humanos el caso no puede avanzar en esta instancia y que en caso de no tener respuesta el organismo internacional podría no considerar los descargos.

Los hechos

La muerte de Rodrigo Cisternas se produjo el tres de mayo de 2007, en las afueras de la planta Horcones de Forestal Arauco en la región del Bío Bío.

Los trabajadores llevaban varios días de protestas por mejoras salariales, hasta que intentaron bloquear la ruta. En ese momento ya habían llegado fuerzas especiales de Concepción y Chillán quienes dispararon en contra del joven de 26 años.

El jefe de la Octava Zona policial de ese entonces, el general Jaime Vasconcelos, aseguró esa noche que el personal policial “tuvo y debió hacer uso de sus armas de fuego, lamentablemente con la muerte de este manifestante”.

A los funerales del trabajador asistieron más de 25 mil personas, provenientes de todo el país.