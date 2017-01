Fiestas costumbristas y la música destacan en los panoramas de fin de semana en el Bío Bío

Con fiestas costumbristas y música de películas las comunas del Gran Concepción esperan a los visitantes este fin de semana. En Quillón, las actividades se extenderán hasta la madrugada.

Con una trilla a yegua suelta, Quillón se prepara para recibir este sábado a más de mil personas. Stand con comidas típicas y una serie de actividades estarán esperando a los visitantes. Será una fiesta al aire libre que se extenderá hasta las 5:00 de la mañana del domingo.

Las actividades se realizarán en el sector El Peley, ubicado a cerca de 20 kilómetros de Quillón.

El Anfiteatro de San Pedro de la Paz es el escenario escogido por la orquesta de la Universidad San Sebastián, para presentar el concierto “Música de Películas”. La invitación es para este domingo a las 19:30 horas.

Por una hora los asistentes podrán disfrutar de la música de las mejores películas.

Cabrero también tiene actividades para este fin de semana. La trilla a yegua suelta, se realizará en el sector Lomas de Angol. Las actividades comienzan al mediodía del sábado y se extenderán hasta el domingo. Habrá música en vivo donde los artistas locales serán los protagonistas.

Y para aquellos penquistas que no saldrán de Concepción este fin de semana, este sábado a las 18:00 horas 50 bateristas se reunirán en el Anfiteatro de San Pedro de la Paz para interpretar “Tú cariño se me va” de Buddy Richard; mientras que el domingo y en Concepción, la ex Fábrica de Paños Bío Bío será el epicentro del evento “Revive la Fábrica”. Las actividades comienzan al mediodía, donde Charly Benavente será uno de los artistas invitados.