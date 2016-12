Mineros de Curanilahue ponen fin a la huelga de hambre por problemas de salud

Los mineros de Curanilahue pusieron fin a la huelga de hambre que mantuvieron durante los últimos días, en una protesta al interior de la mina Santa Ana, en esa localidad.

La información fue confirmada esta mañana por fuentes de Radio Bío Bío. Parte de los 10 participantes recibieron los primeros alimentos y fueron evaluados por un equipo médico, quienes evidenciaron el deterioro en el estado de salud de los manifestantes.

En total son 70 los mineros que se mantienen encerrados de forma voluntaria al fondo de la mina de la provincia de Arauco.

No obstante, horas más tarde algunos dirigentes que se encuentran en la superficie, pretendieron desconocer tal información.

Por otra parte, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, informó que no viajará a la provincia de Arauco. “No corresponde que yo vaya a la zona a resolver un problema que es entre privados y donde el Estado ha entregado una cantidad muy importante de recursos durante el último año”, expresó.

El yacimiento se mantiene en liquidación por quiebra de la empresa SW Curanilahue S.A., a 250 millones de pesos el valor comercial. Cifra que sobrepasaba lo estimado por Isaac Alarcón, el hasta ahora único interesado por comprar Santa Ana. Además aseguró que no hay mercado para un yacimiento carbonífero.

“La mina en sí es atractiva, pero (…) si usted no tiene mercado, no saca nada de producir 6 mil toneladas de carbón si no tiene donde venderlas”, comentó Alarcón, agregando que “el mercado nacional para el carbón local está bastante acotado”.

Para este 5 de enero se fijó la junta general de acreedores de la mina Santa Ana con el liquidador Thomas Andrew Hamilton, donde, con todos los antecedentes sobre la mesa, decidirán el futuro del yacimiento.