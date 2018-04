Armada alerta sitios de mayor peligro en la región de Valparaíso ante nuevas marejadas

El Centro Meteorológico de la Armada informó de un nuevo episodio de marejadas, que se registrará desde Arica hasta el Golfo de Penas, incluyendo el Archipiélago de Juan Fernández.

En la regi√≥n de Valpara√≠so afectar√≠a sectores de Re√Īaca hasta Conc√≥n, pasando por la playa de Cachagua y Zapallar, alcanzando su punto m√°s √°lgido este martes.

El evento corresponde al aviso especial numero 14 en lo que va del a√Īo por este tipo de eventos, los cuales en la regi√≥n de Valpara√≠so podr√≠an generar olas de hasta 4 metros.

El Jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, el capitán Roberto Díaz explicó que, pese a este aviso, el fenómeno tiene características normales.

Finalmente, la autoridad mar√≠tima tambi√©n hizo un llamado a la comunidad a actuar con prudencia, no circular por sectores rocosos, no ingresar a playas no aptas para el ba√Īo, ni desarrollar actividades n√°uticas sin autorizaci√≥n.