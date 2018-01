Viña del Mar: ordenan sumarios por irregularidades en contrato con empresa de aseo

Sábado 13 enero de 2018 | Publicado a las 21:38

Nuevamente la Municipalidad de Viña del Mar se ve cuestionada por diversas irregularidades administrativas detectadas por la Contraloría Regional de Valparaíso y por las cuales solicitó a la alcaldesa, Virginia Reginato, se realizaran una serie de sumarios.

Según el informe emitido por el ente contralor, la municipalidad no posee los antecedentes suficientes para respaldar el pago de los servicios de recolección de basura la empresa Cosemar, además, advierte que no se aplicaron las multas necesarias por la no utilización de GPS en los camiones recolectores, lo que impide la fiscalización de los recorridos.

Otra situación compleja es la utilización de vehículos pertenecientes a flota del municipio en otras ciudades de Chile y otras comunas de Valparaíso, cuando su función es prestar servicios exclusivos en Viña del Mar.

Para la Concejala, Marcela Varas (PPD), este tipo de irregularidades demuestra la ineficiencia de la actual administración para estar al mando de la gestión municipal.

Si bien, tras conocidos los hechos, la alcaldesa de la Comuna, Virginia Reginato, instruyó que se adoptaran todas las medidas necesaria para resolver las deficiencias señaladas por la Contraloría, para la Concejala, Laura Gianicci, el organismo que realice la revisión de los antecedentes deben depender directamente del Contralor Municipal y no funcionar en forma paralela.

Según informó el municipio, esta nueva unidad es diferente a la Dirección de Control y tendrá como función todas las acciones que tengan que ver con el quehacer de la Municipalidad de Viña del Mar.