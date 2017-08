Los parientes de políticos que figuran como posibles candidatos en la región de Valparaíso

A meses del proceso eleccionario de noviembre, los partidos políticos alistan a sus mejores cartas para obtener cupos en el parlamento y en el Consejo Regional.

Ya se han ratificado nombres y otros aún están en disputa al interior de sus colectividades, incluso autoridades han dejado sus cargos tentados por un escaño, pero además varios familiares de políticos pretenden también entrar al ruedo.

Las negociaciones se han dado en medio de la denominada crisis por la que atraviesa la política chilena, los cuestionamientos no han estado ajenos a la región de Valparaíso, donde cada vez son más las autoridades en ejercicio que estarían dejando sus cargos para intentar un cupo.

Uno de esos casos es el de la seremi de Gobierno, Katherine Araya, quien ya fue ratificada como candidata a diputada y el seremi de Desarrollo Social, Abel Gallardo, que si bien aún no es ratificado podría optar a un cupo senatorial.

La misma situación se daría con el seremi de Minería, Alonso Retamal, quien pese a haber sido ratificado por el Consejo Regional del PPD se mantiene en el cargo, luego que se confirmara que decidió bajar su candidatura.

Lo anterior fue confirmado por el intendente Gabriel Aldoney, quien reiteró que cualquier autoridad en ejercicio que pretenda un cargo de elección popular debe renunciar al momento de ser ratificado, lo que debiera ocurrir este lunes.

Sin duda, el éxodo de autoridades deja a la administración publica desmejorada y se deben nombrar reemplazos, los que a juicio del senador Ricardo Lagos Weber deben tener las facultades de tomar decisiones en estos meses que quedan de administración, aún cuando dijo que el Estado tiene la capacidad para seguir operando porque nadie es imprescindible.

Sin embargo, a parte de haber candidatos autoridades, hay otros postulantes que tienen una particularidad ya que son hijos, esposos, esposas o familiares de autoridades y políticos que buscan escaños de elección popular.

Consultada al respecto, la senadora Lily Pérez -si bien no quiso referirse directamente a algún caso en particular- fue enfática en señalar que en Amplitud se han preocupado precisamente de no caer en el nepotismo de llevar candidatos por vinculos familiares

Si bien muchos de los nombres aún no son ratificados, según fuentes consultadas por Radio Bío Bío son varios los parientes, hijos o parejas de actuales autoridades que buscan un escaño público.

Ello sin contar a los candidatos que -sin tener familiares en política- si mantienen lazos comerciales o empresariales con autoridades o politicos en ejercicio.

Los postulantes

En Los Andes se postularía a Consejero Regional Guillermo Hurtado, hijo del ex Core fallecido del mismo nombre.

Mientras que en Quillota estaría compitiendo por un cupo en el Consejo Regional el hijo del alcalde Luis Mella, Cristian, quien se mediría con el actual gobernador, César Barra, quien debería renunciar antes del lunes.

En la misma zona aún está en la incógnita el cupo de diputado entre el presidente nacional de la Archi y empresario radial, Luis Pardo, y Leslie Berrios, hija de la alcaldesa de La Calera, Trinidad Rojo.

En Valparaíso el core Percy Marín va a la reelección mientras que su señora Camila Flores iría como candidata a diputada. En tanto, Carlos Alarcón, hijo del fallecido Consejero Carlos “Super Ocho” Alarcón, fue presentado tambien como candidato al Core.

Situación que se repetiría en la provincia de Marga Marga, donde la hermana de Macarena Santelices, alcaldesa de Olmué, busca conservar su puesto en el Consejo.

Además, en la misma provincia, la exalcaldesa Amelia Herrera se presenta a Consejera Regional y su hijo Andrés Longton -hijo del fallecido exgobernador de esa provincia Arturo Longton- busca un escaño en la Camara de Diputados.

Por su parte, en San Felipe, Paula Freire -hija del alcalde Patricio Freire- también suena para un cupo en el Core, incluso respaldada por el Diputado Cristian Urizar, pero hasta el momento no ha sido ratificada.

Situación similar vive Barbara Farías, esposa del alcalde de Calle Larga, Nelson Venegas, la que también estaría postulando a Consejera Regional.

Finalmente, en Petorca irá como candidata a core María Teresa Cerda, mientras que su hermano Eduardo Cerda -exdiputado- va como candidato al senado.