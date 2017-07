Debut del "alcalde" Coca Mendoza en Viña del Mar llegó acompañado de polémica y críticas

Gabriel “Coca” Mendoza tuvo un polémico debut este jueves como “alcalde” de Viña del Mar, en reemplazo de Virginia Reginato, quien se encuentra de vacaciones.

El exfutbolista debió sentarse en el sillón de la jefa comunal y presidir por primera vez el Concejo Municipal, al ser el edil con mayor cantidad de votos de la ciudad jardín -y según consigna El Mercurio de Valparaíso -su participación no pasó desapercibida.

En efecto, en la sesión se debía tomar una decisión sobre la licitación de los trabajos en la avenida Alejandro Navarrete de Gómez Carreño, los que presentan un importante atraso y lo que ha causado la molestia de los vecinos, incluido Mendoza, quien vive en el sector.

Hasta ahí todo bien. Pero llegado el momento de la votación, el exjugador de Colo Colo y Santiago Wanderers alzó la voz y culpó al Concejo Municipal anterior por los retrasos en las faenas, asegurando que “se debería haber fiscalizado antes”.

En esa línea, ante la consulta del concejal RN, Rodrigo Kopaitic, sobre quiénes deberían haber revisado las obras, el “Coca” respondió: “Ustedes. En ese tiempo yo no era concejal”.

Ola de críticas

Los dichos de exfutbolista desataron las críticas de los ediles más antiguos, de acuerdo a la información entregada por el matutino. El propio Kopaitic aseveró que “hay un desconocimiento del concejal Mendoza, es parte de su inexperiencia, y hay un interés de él por ser vecino del sector”.

En tanto, Jaime Varas dijo que “él tiene la presidencia eventual. Él está equivocado, él se sacó el rol de concejal y habló como vecino”, mientras que Víctor Andaur sostuvo que “está fuera de tono, él no está en antecedente. Él está en desconocimiento sobre el poder que tiene un concejal”.

Un poco menos conflictivas fueron las declaraciones de Laura Giannici (DC) quien dijo que “yo he hecho mi pega, no lo tomo mal, no le di ninguna importancia. Debe haberlo dicho ‘en caliente’, como vecino”.