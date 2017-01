Ministro de Medio Ambiente asegura que dunas de Concón aún no cuentan con protección real

Tras 4 años de ser declaradas Santuario de la Naturaleza, las Dunas de Concón aún no cuentan con protección real. El Ministerio de Medio Ambiente busca acercamiento entre el municipio y empresa Reconsa, propietaria de los terrenos, para la elaboración de plan de manejo.

“El Santuario de la Naturaleza del las Dunas de Concón tiene protección formal pero no real”, esa fue la reflexión que entregó el ministro del ramo, Pablo Badenier, tras reunirse con alcalde y concejales de esta comuna para analizar la situación que afecta a los terrenos declarados como santuario que son de propiedad de la Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón s.a. (Reconsa).

Afirmó que en este lugar no es factible expropiar en un corto plazo, no obstante por lo general los santuarios son de privados, pero cuentan con un plan de manejo aprobado el Ministerio de Medio Ambiente donde se acuerdan medidas de protección, lo que en este caso no ocurre.

Respecto de la demanda que entabló la firma en contra el Fisco por cerca de $80 mil millones, esto por asignar a los terrenos la protección de Santuario de la Naturaleza, el titular de Medio Ambiente afirmó que la empresa está en su derecho, pero que considera que no tiene asidero esta demanda puesto que no existe expropiación de los terrenos en cuestión.

El alcalde de Concón, Óscar Sumonte, junto con afirmar que siempre ha habido disposición para conversar con la empresa y llegar a acuerdos para el resguardo de la zona, espera que esta vez la firma sí cumpla sus compromisos, puesto que a la fecha lo que se debía ejecutar como compensación por proyectos inmobiliarios que mantienen en otros sectores de la comuna no se han concretado, es el caso de la conexión vial de avenida Blanca Estela y la intervención en Quebrada Las Petras.

El ministro finalmente dijo que se ha reunido con ambas partes, la empresa y el municipio, y cree que hay una posibilidad cierta de llegar a un entendimiento y lograr en conjunto proteger el área con acuerdos que se respeten.

En tanto, respecto a las hectáreas que están protegidas, aseveró que fue la propia empresa quien habría solicitado la protección de las 30,1 hectáreas que quedaron bajo la condición de santuario desde el 4 enero del 2013, por lo cual no puede desconocerlas.