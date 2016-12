Acusan conflicto de intereses al interior del Parque Cultural Ex-Cárcel de Valparaíso

Sospechas sobre organizaciones que habrían llegado al directorio del Parque Cultural de Valparaíso por conexiones políticas de sus líderes, salen a la luz.

Esto, luego de que en la última semana se realizara la audiencia de conciliación (que terminó sin acuerdo) como resultado de la demanda por discriminación, recurriendo a la Ley Zamudio, interpuesta por la Corporación Cultural Ex Cárcel y el Sindicato de Trabajadores Teatrales de Valparaíso contra el Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes, la Intendencia Regional y la Alcaldía de la Ciudad Puerto, por haber sido excluídos de la Asociación Parque Cultural.

Los cuestionamientos apuntan a las organizaciones Músicos Independientes de Valparaíso y Ciudadanos por Valparaíso. En particular, porque hasta los meses previos en que se constituyera el directorio de la Asociación Parque Cultural (a comienzos del 2015), Ricardo Lira fue presidente de la agrupación de músicos, e inmediatamente después de dejar ese cargo, se convirtió en secretario ejecutivo del Consejo y Fondo de la Música.

En tanto, la ex vocera de Ciudadanos por Valparaíso, Paz Undurraga, fue luego directora de la Unidad de Patrimonio del Consejo de la Cultura y Las Artes. Situación que es detallada por Francisco Marín, representante de la excluída Corporación Cultural Ex Cárcel, que también repara en que no han existido elecciones desde la conformación del actual directorio.

Respecto a los cuestionamientos y la demanda por discriminación interpuesta contra el Consejo Nacional de La Cultura y Las Artes, comunicaciones de la dirección regional omitieron referirse al tema, porque ya no depende administrativamente de manera exclusiva de éste. En tanto, Jorge Coulon, director ejecutivo del Parque Cultural indicó de manera escueta que desea que le demanda se resuelva lo antes posible.

El intendente regional, Gabriel Aldoney, indicó no tener mayores antecedentes de la demanda. Mientras que Jorge Sharp, aseguró que existe una reunión pendiente con los demandantes y que esperará esa reunión para referirse al tema.

Mientras la demanda por discriminación sigue su curso, la Corporación Cultural Ex Cárcel y el Sindicato de Trabajadores Teatrales de Valparaíso ya anuncian que lanzarán una campaña en post de lo que llaman una democratizacion de la cultura. Todo esto, en busca de que se reformen los estatutos y se establezca una forma participativa de elegir los cupos ciudadanos en el directorio del Parque Cultural.