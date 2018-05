Sujeto habría escupido a chofer de Iquique luego que se negara a recibir juguete como pago

Durante la jornada de este lunes, un hombre fue detenido, puesto en prisión preventiva por sesenta días e imputado con el delito de robo con violencia en el Juzgado de Garantía de Iquique luego de, presuntamente, escupir y agredir a un chofer de la locomoción colectiva de la capital de la región de Tarapacá.

La captura, específicamente, ocurrió en calle Héroes de la Concepción luego que el hombre subiera a la máquina algunos paraderos antes, instancia en la cual esperaba lograr trasladarse hasta la calle Pedro Prado.

Para ello, sin embargo, no contaba con dinero suficiente para pagar el pasaje, motivo por el cual le ofreció un juguete al chofer, quien se negó.

‚ÄúMe dijo que no ten√≠a dinero y que me lo cambiaba por un juguete, le dije que caminara que el d√≠a estaba lindo, entonces me escupi√≥ y me tir√≥ el juguete”, consign√≥ La Estrella de Iquique.

Tras el hecho, el imputado habr√≠a tomado la recaudaci√≥n del taxib√ļs y habr√≠a extra√≠do $15 mil en efectivo, dinero que el conductor ten√≠a en uno de sus bolsillos.

Para evitar que escapara, el hombre cerró las puertas de la máquina y en otra parada logró contactarse con Carabineros para que acudieran en su ayuda.

No obstante, desde la Defensor√≠a Penal P√ļblica negaron todas las acusaciones y aseguraron que el detenido actu√≥ en defensa propia luego que el conductor lo agrediera a √©l.

La Fiscal√≠a, por su parte, detall√≥ que cuentan con registros de video que demostrar√≠an que el sujeto, efectivamente, habr√≠a golpeado al chofer con manos y pu√Īos.