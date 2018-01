Decenas de "atrapados" en aeropuerto de Iquique debido a cierre de vías por visita papal

Jueves 18 enero de 2018 | Publicado a las 12:20

No todo es alegría en la bienvenida que la región de Tarapacá dio al Papa Francisco este jueves.

Decenas de personas llevan horas “atrapadas” en el aeropuerto Diego Aracena de Iquique, debido al cierre de las vías de acceso y salida de vehículos, que han efectuado las fuerzas policiales y la organización de la misa que el líder religioso efectuará en campus Lobito.

Los reclamos apuntan a que la visita del Papa no puede paralizar al país. Critican que la organización no puede ni debe cerrar carreteras o dejar sin locomoción pública a personas que no concurren al evento.

Son cerca de 80 las personas que permanecen en esta situación, varios de ellos niños y adultos mayores. Cabe recordar que el terminal aéreo queda lejos del centro de la ciudad.

Hasta la hora de emisión de esta nota, Carabineros no ha entregado un horario confirmado de cuándo se repondrán los accesos.