PDI incauta cerca de 3.600 gorros falsificados de marcas New York, Vans, Fox y otras

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos en Recintos Portuarios (Briderpo), perteneciente a la PDI, tras la orden emanada de la Fiscalía Local de Iquique, concurrieron hasta un galpón ubicado en el Recinto Amurallado de Zofri para investigar un delito contra la ley de propiedad industrial e intelectual.

En el operativo se incautaron cerca de 3 mil 600 gorros con logos y diseños alusivos a las marcas New York, Vans, And One y Fox, cuyo avalúo es cercano a los 35 millones 600 mil pesos.

Una vez finalizada la diligencia, los oficiales procedieron a dejar en depósito provisional las especies, en las dependencias de la misma empresa, bajo su resguardo.

Tras la incautación de estas mercancías se cumplió con el objetivo de sacarlas del comercio formal, dado que dichos artículos pretendían ser comercializados sin contar con las respectivas autorizaciones de los dueños de los privilegios industriales e intelectuales.