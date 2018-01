Incierto futuro del colegio Antilén de Rengo preocupa al Gobierno: podría cerrar en 2018

Jueves 04 enero de 2018 | Publicado a las 11:54

Luego del cierre del colegio Bernardo O’Higgins de Rancagua, otro establecimiento educativo de la región Del Libertador también enfrenta horas cruciales para definir su futuro: el colegio Antilén de Rengo.

Lee también: Cierre de colegio en Rancagua afecta a más de 200 alumnos: Gobierno activa plan de apoyo

Ello luego que se revelaran una serie de presuntas discrepancias entre sus socios, respecto al traspaso del colegio de un sostenedor a una corporación, situación que, según el medio local El Tipógrafo, aún no está definida.

Ante esto, el seremi de Educación, Hernán Castro, dijo que en caso de no concretarse la transición, la ley lo obliga a “retener la subvención completa y yo me imagino que ellos van a tener dificultades para pagar las remuneraciones”.

“los profesores tienen contrato hasta el 28 de febrero, por lo tanto, al no tener subvención se les va a generar un problema más o menos agudo, tanto a pago de remuneraciones, de imposiciones, como también los costos fijos”, agregó la autoridad.

Castro dijo además que si no se llegase a concretar el traspaso, el colegio no cerraría “de la noche a la mañana”, puesto que el eventual no pago de sueldos debería ser reportado a la Superintendencia de Educación que propondría un administrador provisional que estaría en funciones durante todo 2018.