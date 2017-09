Hombre habría matado a mujer a puñaladas tras discusión en San Fernando

Efectivos de la Brigada de Homicidios de la PDI de Rancagua, en conjunto con peritos de Laboratorio de Criminalística

(Lacrim) se encuentran investigando las causales de la muerte de una mujer de 36 años, aparentemente asesinada por un hombre de 58 años, con quien mantenía una relación esporádica.

Los hechos se registraron en una vivienda rural del sector La Teja, en la localidad de Puente Negro en la precordillera de San Fernando.

La mujer llegó al lugar y tras una discusión, el hombre la apuñaló y luego se autoinfirió heridas en el tórax. Un familiar del presunto homicida fue quien dio aviso a Carabineros, quienes concurrieron al sitio del suceso, encontrando a la mujer ya fallecida y al agresor con el cuchillo enterrado en el pecho, por lo que fue derivado de urgencia al hospital local, donde permanece internado, con riesgo vital.

De acuerdo a los antecedentes entregados por el Fiscal Claudio Meneses, no se trataría de un femicidio, ya que no había una convivencia ni hijo de ambos. La víctima fatal fue identificada como Rosa Ester Bahamondes Mardones, mientras que la identidad del agresor no fue entregada por la policía.

Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)