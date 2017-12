Servicio de Salud Magallanes asegura que no hubo negligencia tras muertes en Porvenir

Domingo 24 diciembre de 2017 | Publicado a las 16:16

Familiares de las pacientes fallecidos en el Hospital Dr. Marcos Chamorro de Porvenir presentaron ante el Juzgado Civil de Punta Arenas una demanda colectiva por presunta negligencia médica a todos quienes resulten responsables por los daños ocasionados a las familias, demanda que bordea los $1.500 millones.

Este recurso fue presentado luego de que fallaran las negociaciones entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y las familias afectadas, por lo que la demanda irá en contra del Servicio de Salud Magallanes (SSM).

Los querellantes argumentan que en ese hospital se ha registrado un alto número de muertes “tanto por falta de transporte, aeroevacuación y falta de medicamentos como de especialistas”, según expresó el abogado Juan José Arcos.

Ante esta demanda, el Servicio de Salud Magallanes manifestó a nuestro medio asociado Diario El Pingüino, que la institución aún no ha sido notificada de esta acción judicial, “por tanto mientras no se conozca el antecedente, no corresponde emitir opinión. Además, el Servicio ha efectuado los procesos administrativos internos necesarios, sin verificar negligencia en la atención médica”, aseguraron.

La institución pública enfatizó que “en este momento nos encontramos a la espera de los resultados de la investigación penal que aún no arroja resultados”, respecto a lo acontecido en los casos de Roxana Ruiz, mujer fallecida en agosto de 2015 y Nieves Gregoria Riveros, ciudadana argentina que pereció en enero de 2016 tras una aneurisma aórtica abdominal que, según los familiares, fue producto de la demora de atención en el hospital fueguino.

Finalmente, desde el organismo público manifestaron que “el Servicio de Salud Magallanes siempre ha tenido la voluntad de aportar con lo que solicitan para la investigación”.