Conductores abandonan sus autos y éstos se terminan incendiando en Punta Arenas

Dos incendios vehiculares atendió el pasado domingo el personal del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, luego de que dos conductores de dos automóviles distintos y a distintas horas, abandonaran sus autos y éstos terminaran en llamas. Pese a lo extraño de los eventos, se descartó intervención de terceros.

El primer hecho se registró en horas de la madrugada del domingo, cuando personal de la Séptima Compañía de Bomberos fue hasta la intersección de las calles Condell con Videla, en el Barrio Prat de Punta Arenas, donde se encontraba un Hyundai, sin su conductor, ardiendo en la parte del motor, lo que se logró controlar en un lapso corto de tiempo, consignó Diario El Pingüino.

A la llegada de la unidad, en el lugar sólo se encontraba personal de Carabineros, sin que estuviese presente el chofer o dueño del móvil.

En este hecho se habría descartado la intencionalidad, por lo que el móvil fue retirado con una grúa desde el sector, una vez que finalizó el trabajo de Bomberos.

El segundo siniestro se registró durante la tarde del mismo día, a eso de las 18:00 horas, en la intersección de Vicente Reyes con calle Quillota, en Playa Norte. Hasta el lugar acudió personal de la Primera Compañía, quienes se encontraron con un automóvil Dahiatsu, del cual emanaba humo desde el motor.

El fuego que afectaba a este móvil fue controlado por una vecina del sector, quien implementó el uso de un extintor, logrando sofocar las llamas que ya se estaban propagando a la cabina del auto.

En este caso, al igual que el de la madrugada, el conductor dejó abandonado el vehículo, huyendo del lugar, según relató de una vecina que lo vio pasar por el sector. “El hombre se bajó y se fue, y de repente empezó a salir el fuego. No sabemos si volverá o no, pero este auto no lo había visto por acá”, narró la vecina, asombrada por lo ocurrido.

Los vehículos no mantenían encargo por robo, y en ambos los daños fueron de consideración en sus motores, quedando prácticamente inutilizables.