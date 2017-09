Almacén de pareja sufre dos asaltos en una semana por parte de conocidos en Punta Arenas

Un matrimonio en la población El Pingüino, Punta Arenas, sufrió dos asaltos en una semana a su almacén “El Tatán”, a manos de los mismos individuos en ambas veces, quienes intimidaron con armas de fuego y cortopunzantes en junio pasado; siendo uno de ellos cliente regular del local explicaron los dueños.

Uno de ellos fue detenido y se le impuso una pena de tres años de libertad asistida especial, informó Fiscalía, por el robo con intimidación de dinero en efectivo y cigarrillos. Lo anterior, por regirse bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Los hechos ocurrieron cuando ell joven detenido, de 16 años y apodado “El Tatán”, intentó asaltar el almacén por segunda vez el 25 de junio pasado alrededor de las 21:00 horas. A pesar de lograrlo, la mujer afectada identificó al adolescente e hizo la denuncia a Carabineros, quienes detuvieron al sujeto en su casa.

En el lugar, frente a su madre y estando detenido, el adolescente admitió haber sido uno de los asaltantes en el robo, consignó diario El Pingüino.

A raíz de esta dramática situación vivida por los dueños del almacén “El Diego”, ubicado en calle Augusto Lutz N° 818, estos se vieron obligados a modificar sus medidas de seguridad, algo que no les había ocurrido en 25 años de trabajo en el sector, explicó José Barrientos Cárdenas, de 72 años y propietario.

“La primera vez no denunciamos por miedo, ya que entraron con pistola. La segunda fue con cuchillo”, comentó Barrientos.

Por su parte, la otra afectada, María Chiguay Tenorio, de 65 años, explicó cómo identificó al niño que asaltó su local: “El primer día fueron tres los que entraron, ahí uno de ellos me apuntó con un arma y lo miré a los ojos, y se veían algo, ya que se tapan la cara, encapuchados, y se colocan pañuelos en el rostro. Ahí me quedó la imagen de ese chico. El primer día que entraron me dijeron que me tire al piso y me zafé, ahí pensé que me iba a disparar por la espalda, pero alcancé a gritar pidiendo ayuda y ahí se fueron por la misma parte donde llegaron el domingo en la noche. La vida de uno está primero”.