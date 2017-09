Comerciante de Punta Arenas arrebata pistola a delincuentes y los obliga a huir

Un nuevo asalto se registró la madrugada de este domingo en Punta Arenas. Esta vez el dueño de un céntrico local decidió enfrentarse a los delincuentes e incluso logró arrebatarle a uno de ellos una presunta arma de fuego con la que fue encañonado.

Eduardo Barrientos Sepúlveda, dueño de la Agencia de Turismo Payne ubicada en calle José Menéndez 631, en pleno centro de Punta Arenas, señaló que luego de treinta años atendiendo su local nunca lo habían intentado asaltar.

A pesar de esta inexperiencia para enfrentar la delincuencia, el locatario decidió la madrugada de ayer no dejar pasar el asalto del que estaba siendo víctima por dos desconocidos. “Pasadas las 4 horas de la madrugada (ayer), yo estaba al interior de mi local y siento que tiran piedras al vidrio. Los dos tipos que estaban afuera rompieron la ventana y siento que comienzan a sacar cosas. Los dos no mayores de 25 años. De ahí se van del frontis del local hacia Bories, pero cuando regresaron salí a enfrentarlos”.

El comerciante señaló que la reacción fue la que sintió en esos momentos, argumentando que todos tienen diferentes maneras de actuar frente a hechos de violencia cuando se es víctima. “Los enfrenté y lo primero que me preocupó es cuando veo que el tipo me apunta con una pistola. Yo de inmediato se la quité. Ahí el tipo, entre el forcejeo, arrancó. Se llevaba cosas pero se le cayeron. Creo que lograron llevarse dos cuchillos. Cuando me empezó a apuntar a la cara, como lo hacen en las micros en otras partes, lo primero que hice fue doblarle la mano y quitarle la pistola, todo muy rápido y con suerte. Jamás nadie me había apuntado con una pistola. La clave estuvo en irme encima de ellos rápidamente. Cuando llamé a Carabineros estaban en un incendio, por lo que se demoraron más de 10 minutos”,

Barrientos señaló que se encontraba en el lugar de madrugada porque estaba a la espera de un transfer para trasladar pasajeros. Indicó, además, que ayer le repararon el vidrio quebrado, el que tuvo un costo de 160 mil pesos.

Tras el enfrentamiento del locatario con sus atacantes estos se dieron a la fuga. Carabineros logró determinar que el arma que portaban los delincuentes era de fogueo, tal como lo confirmó el capitán Ricardo Andrade.

“Efectivamente recibimos un llamado de este local de turismo ubicado en el centro de la ciudad, donde el afectado se encontraba en el mismo local y nos indicó que al escuchar ruidos en la ventana del frontis. Al salir a verificar qué estaba sucediendo se percató de la presencia de dos jóvenes, a quienes el locatario se enfrentó arrebatándole un arma de fogueo, la cual fue incautada por personal de Carabineros. Tras darse a la fuga se comenzó de inmediato con el trabajo investigativo para dar con el paradero de los autores de este ilícito. Ante esto personal de la Sección de Investigación Policial se encuentra trabajando con la revisión de las cámaras aledañas y las de la Central de Comunicaciones”.