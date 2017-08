Mujer kawésqar acusada de alcoholismo lucha por recuperar a su hija de centro del Sename

Ida Piutin Ovando, de 32 años y originaria de la etnia kawésqar, perdió la tuición legal de su hija, tras ser acusada de sufrir de alcoholismo. Por ello, la menor de cinco meses fue ingresada a fines de junio a un hogar de menores.

La madre, sin embargo, logró demostrar que no tiene problemas con el alcohol , mediante un examen, con el que pretende recuperar a su hija, informó el medio El Pingüino.

Sobre sus motivos, la mujer kawésqar señala que “el examen dice que realmente no tengo consumo problemático de alcohol. A pesar de esto, mi hija sigue en el Hogar Ignazio Sibillo“, alegó.

Situación y salud de la madre

Piutin manifiesta que “en estos momentos estoy sola luchando, pertenezco a la etnia kawésqar y estamos en extinción, por lo que no se puede sacar a los niños de la región y no sé qué pretenden, se ríen de nosotros, pero voy a pelear para tener a mi hija a mi lado”, afirmó la madre, agregando que “ya demostré que no tengo ningún problema para ser madre. Tengo visitas tres días a la semana”, explicó.

Juan José Arcos, abogado de la mujer, señaló que ahora van a pedir “el término de la medida cautelar de internación en los hogares del Sename“, ya que la cautelar se puso por el presupuesto falso del consumo inapropiado de alcohol de la madre.

Ser kawésqar

Arcos agregó que “por otro lado, los informes de Conadi son muy claros y esta menor pertenece a la etnia kawésqar y existen referentes sociales que pueden hacerse cargo si los padres no pueden, por lo que no hay ningún fundamento para estar exportando niños en adopción, que es la política del Sename, ya que su verdadera labor es revisar toda la red de apoyo”, acusó el profesional.

“Acá tenemos un informe contundente con todos los miembros de la etnia kawésqar, por lo menos siete personas que no han sido visitadas y no se ha realizado un informe. No podemos extinguir una cultura de nuestra región”, finalizó el abogado.