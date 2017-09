Valdivia: Candidato presidencial acusó exclusión y sesgo ya que no aparece en encuestas

El candidato presidencial del partido Unión Patriótica de Chile, Eduardo Artés, acusó en Valdivia exclusión y sesgo de las encuestas hacia su candidatura, al no estar en las preguntas de los sondeos de opinión.

Tras su paso por Valdivia y en entrevista con Radio Bío Bío, Eduardo Artez aseguró que su candidatura no es testimonial sino que de un proyecto político y social de refundar Chile, esperando dar un paso en las elecciones de noviembre próximo y con proceso de acumulación de fuerzas sociales.

Sin embargo, el candidato no aparece en las encuestas y por tanto no marca. Al respecto, acusó sesgo y discriminación que calificó como brutal por parte de los organismos que realizan los sondeos, estudios que dijo, están invalidados al no estar todas las opciones.

Tras ser consultado por temas locales, demostró desconocimiento por ejemplo con el proyecto de Barrio Cívico o mover a casi todos los servicios de Gobierno al sector Estación. Dijo que de aquello se va a interiorizar.

Sobre las peticiones de Niebla y Coñaripe para que sean comunas, dijo que está de acuerdo siempre y cuando tengan herramientas reales para que su población se empodere.

Por otro lado, criticó al Partido Comunista por estar en un Gobierno que -a su juicio- no lucha por los trabajadores.

También, sobre causas de condenados por violación a los Derechos Humanos, dijo que por ningún motivo hay que rebajar penas, agregando que incluso a algunos se les debió aplicar la pena capital.