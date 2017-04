UDI de Los Ríos maneja con cautela definición de nombres para elecciones parlamentarias

Con hermetismo se maneja en la UDI de Los Ríos, la definición de nombres para la carrera parlamentaria en la zona. Ex autoridades políticas del Gobierno de Sebastián Piñera asoman como posibles cartas.

Entre quienes han sido vinculados extraoficialmente a una posible carrera parlamentaria figuran la ex directora regional del Sernam y actual asesora comunicacional de la senadora Ena Von Baer, Ann Hunter; el ex seremi de Vivienda, Erwin Navarrete y el ex gobernador del Ranco y actual consejero regional, Eduardo Hölck.

El partido a nivel regional se encuentra en etapa de decisiones en cuanto a nombres, pero también de la conformación de las listas junto a sus aliados políticos en Chile Vamos: Renovación Nacional, Evópoli y el Partido Regionalista Independiente.

Así lo informó a La Radio, el presidente distrital de la UDI, Boris Gatica.

En cuanto a las definiciones con sus aliados políticos, Gatica afirmó que existen negociaciones a nivel nacional, donde se va a determinar si se va a constituir una lista parlamentaria única, sin informar de plazos para aquello.