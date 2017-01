CUT afirma que por culpa del Gobierno no se le paga el sueldo a 52 trabajadores en Los Ríos

La Central Unitaria de Trabajadores, denunció trabas de parte del Gobierno en el proceso que busca que se les cancele los sueldos a 52 trabajadores que construían salas cunas y no se les cancelaron los sueldos debido a la quiebra de la empresa.

Carlos Mansilla, director de la CUT y encargado de conflictos, dijo que luego de que obligaron a los trabajadores a tomar la vía legal para cobrar sus sueldos impagos, -proceso que muchos de ellos no han podido iniciar debido a que no cuentan con abogado-, las instancias de Gobierno involucradas, están buscando todos los resquicios legales posibles para no cancelar los dineros que se adeudan.

El dirigente apuntó, además, a la contralora regional Laritza Preisler, asegurando que pese a que ofreció ayuda, no la ejecutó.

A la fecha, los 52 trabajadores continúan con sus sueldos impagos desde noviembre, los que están siendo cobrados por la vía judicial, sin una fecha en la que podría resolver la situación y con deudas pendientes, que incluyen pagos de alojamiento y comida a los locatarios de las zonas del Lloyi y Lago Ranco donde estaban ejecutando las obras.