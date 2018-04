NO + AFP espera que Monckeberg tome acciones tras decir que sistema no beneficia a todos

Desde el movimiento NO + AFP mencionaron que no bastan solo palabras, sino acciones concretas, lo anterior ras los dichos del Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, quien aseguró que el actual sistema de pensiones no beneficia al total de los chilenos.

Alex Saphier, presidente del movimiento a nivel local, se mostró sorprendido por los dichos del titular de la cartera, el cual expuso que el sistema de capitalización individual funciona solo para aquellos que tienen la capacidad de ahorrar y de realizar un trabajo continuo.

M√°s a√ļn, luego que el presidente Sebasti√°n Pi√Īera sostuviera que dentro de su plan de Gobierno, los fondos de pensiones iban a derivar a la capitalizaci√≥n individual, defendiendo al sistema de AFP.

El dirigente valoró que Monckeberg ya esté dando opiniones con respecto al tema y además entregando fundamentos, explicando que el sistema de capitalización no es favorable para el total de los chilenos.

El movimiento NO + AFP estableció que el próximo 22 de abril se llevará a cabo la primera marcha en Osorno, con el fin de seguir exigiendo un sistema de pensiones que garantice una jubilación digna para las personas.