Denuncian a empresa de no dar plan telefónico a ciego porque no puede firmar contrato

Organizaciones de Discapacitados de Osorno acusan discriminación hacia persona no vidente por parte de una empresa de telefonía que no quiere brindarle un plan porque “por norma interna de la empresa una persona que no firma no puede adquirir un contrato”.

La denuncia fue hecha por el propio afectado a Radio Bío Bío quien aseguró que Entel, pese a contar con todos los requisitos necesarios, no quisieron brindarle el servicio ya que por su condición de no vidente no cuenta con una firma registrada en su cédula de identidad.

Es por ello, que al no contar con la misma y no poder realizar la firma al final del contrato, por norma de la empresa no es posible que suscriba como cliente.

A juicio del afectado, “es increíble que en pleno siglo XXI” y a pesar de cumplir con todos los requisitos para la contratación, debido a este argumento se limite su posibilidad de acceder a este servicio.

Ante la situación, desde la Asociación de Ciegos Emprendedores de Osorno, expresaron su molestia ante la situación sobre todo comprendiendo la entrada en vigencia de la ley de inclusión y la ley 20.422, sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.

Cecilia Kramm, presidenta de dicha agrupación, señaló que es incomprensible que en una empresa, pese a cumplir con todos los requisitos, una persona sea marginada de acceder a este tipo de servicios.

Juan Reyes, presidente del Consejo Regional de la Discapacidad señaló que existen muchas posibilidades para sobrepasar impedimentos de esa característica, planteando como ilógico que después de tantos años de lucha por tener una ley de inclusión, se utilice ese tipo de argumento para coartar la libertad de las personas con discapacidad.

Finalmente tal como expresaron, existen instancias dispuestas a partir del Servicio Nacional de la Discapacidad para respaldar a las personas ante este tipo de situaciones, por lo que señalaron que como entidades pueden también aportar con la asesoría y guía necesaria para impedir que este tipo de actos continúen ocurriendo.