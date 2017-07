Dirigentas de la NM en Osorno acusan traición a Goic tras apoyo de la DC a diputado Rincón

Tras un posible quiebre dentro de la Democracia Cristiana (DC), considerando que Carolina Goic se replanteará la idea de ser candidata o no, debido al apoyo del partido al diputado Ricardo Rincón, quien es acusado de violencia intrafamiliar, mujeres de la Nueva Mayoría en Osorno acusan traición hacia la candidata.

Fue primero la presidenta comunal de la DC, Elcira Hernández, quien sostuvo que lo ocurrido en la junta nacional del partido fue una traición hacia los deseos de su candidata.

Además, Hernández dijo que los pactos que debe realizar el partido deben seguir los planteamientos ideológicos de los fundadores y no unirse a partidos solo por seguir en el poder.

Con respecto a los dichos de Goic, donde comentó que ya no son parte de la Nueva Mayoría, la presidenta comunal enfatizó en que apoyarán hasta el final a la presidenta Bachelet, pero que lo comentado por Goic se traduce en que al no tener acuerdos con la Nueva Mayoría a futuro -y debido a las presiones políticas ejercidas hacia la DC- ellos ya no se sienten parte de la coalición.

Por su parte, la presidenta del partido Socialista en San Juan de La Costa y vocera de mujeres de la Nueva Mayoría Ada Friedericksen sostuvo que mirado desde fuera, es lamentable el apoyo del partido a una persona acusada de violencia intrafamiliar, lo que le quita peso político a Goic.

Asimismo, consideró que la incorporación de cánones éticos al partido que está intentando hacer la candidata de la DC se debe reconocer.

Por último, Friedericksen aseguró que las mujeres de la Nueva Mayoría no quieren ir con Rincón a una lista parlamentaria, por lo que traería problemas a un futuro acuerdo entre los partidos que apoyan a Guillier y con la DC.