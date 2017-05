Gabriel Salazar: Piñera postula por ego y Frente Amplio son los cadetes de la política

El historiador Gabriel Salazar estuvo en Osorno ante más de 300 personas que repletaron el aula magna Monseñor Francisco Valdés. En la oportunidad, el intelectual abordó la situación política nacional y los desafíos de la ciudadanía en tal contexto, asegurando que Piñera sólo compite por ego y que el Frente Amplio son la sección infantil de la política.

Salazar afirmó que la sociedad chilena está en la búsqueda de la soberanía, la cual le ha sido negada desde siempre por una casta política y económica anclada en el poder, que sólo le ha dado dos derechos a lo largo de la historia: la petición y el voto, éste último que además se traduce en dinero para aquellos que resultan electos, pagado por los impuestos.

En tal análisis el historiador sostuvo que tales derechos no sirven de mucho si es que no existe un mandato colectivo elaborado por la ciudadanía, a través de espacios previos de debate y discusión que permitan establecer objetivos para el futuro del país, a los que finalmente quien resulta electo como autoridad pública deba obligatoriamente ceñirse y ser incluso hasta juzgado por si no cumple. “Hoy sólo hay promesas y marketing”, remarcó Salazar.

Claramente la actual clase política no le da en el gusto al premio nacional de historia, menos aún las encuestas que dan como principal puntero en la carrera presidencial a Sebastián Piñera. Según Salazar, por ego busca ser nuevamente mandatario, al igual que Ricardo Lagos.

La crisis de representatividad no se puede desconocer y de acuerdo a Salazar genera una clase política gastada, que a su juicio no tiene tampoco signo de cambiar, ni siquiera con la irrupción del Frente Amplio, grupo al que calificó como “cadetes”.

La visita de Gabriel Salazar a Osorno fue producto del trabajo desempeñado por la agrupación Bajo el Volcán, que por tercer año consecutivo desarrollada un ciclo de conferencias con autores y representantes de la cultura y el pensamiento a nivel nacional.