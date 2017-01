Pescadores artesanales decepcionados por "negociaciones perdidas" tras renuncia de Súnico

Rabia y decepción es parte de los sentimientos que abordan por estos días a los pescadores artesanales de la Región de Los Lagos, tras conocerse información que presuntamente liga al ahora ex subsecretario de Pesca Raúl Súnico, con las industrias. Los pescadores llaman a sus pares a “eliminar” a los malos elementos de la clase política quitándoles el voto.

Así lo señaló el presidente regional de la pesca artesanal, Luis Adué, manifestando que es un sentir generalizado por parte de la comunidad, al ver que nuevamente la clase política traicionó a los más desposeídos y a la presidenta Michelle Bachelet, ya que el cargo que ostentaba Súnico era un puesto de confianza.

El ex subsecretario argumentó que en la investigación realizada por Ciper Chile hay una clara intención de “perjudicarlo”, ya que las boletas emitidas por su esposa fueron en el marco del ejercicio libre de su trabajo -no ligado al Gobierno-, sumando a que en esa fecha él no ocupaba cargos de confianza.

Según manifestó Adué, cuando Súnico asumió sabía que Asipes era investigada por financiamiento ilegal de la política.

Para el dirigente, esto quita cualquier espacio para el respeto hacia su persona, porque con su silencio traicionó al pueblo y a quien depositó en él una cuota de confianza, la propia Presidenta de Chile.

Consultado si con esta noticia ya la decepción es total entre los pescadores artesanales, el presidente regional de Prodelmar señaló que al conocer la noticia lo primero que hicieron fue recordar lo ocurrido con el hoy diputado Iván Fuentes, quien se mostró como uno más del pueblo y después reconoció haber recibido dineros de las industrias, incluso para su campaña parlamentaria.

Lo que molesta es que los más desposeídos del país siguen sin respuesta, sufriendo las consecuencias de tener que extraer productos sin autorización porque de otra forma no tienen como sobrevivir, indicó.

Por todo lo anterior, anunció que desde este lunes comenzarán a gestionar las respectivas reuniones tanto regionales como nacionales, ya que el dilema que se presenta ahora es más grave de lo que la comunidad cree, toda vez que fueron más de 3 años de negociaciones con el Gobierno totalmente perdidos, ya que los compromisos adquiridos no se cumplieron.

Asimismo, Adué dijo que ahora entienden “por qué no se cumplen los compromisos de campaña de la presidenta, aún cuando ella habló de eliminar el arrastre… no se cumplió porque a este caballero no le convenía eliminarlo”.