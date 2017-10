Funcionarios de Conadi critican lenta implementación del Ministerio de Pueblos Indígenas

Un duro cuestionamiento al Gobierno realizó la Asociación Nacional de Funcionarios de la Conadi (Anfuco) por el lento avance en la implementación del Ministerio de Pueblos Indígena.

Uno de los compromisos del Ejecutivo es la creación de dicha cartera. Sin embargo, a juicio de la presidenta nacional de la Anfuco, Sandra Marín, lo que se conoce del proyecto no les satisface, porque no resuelve las demandas y no representaría ningún cambio importante en materia de institucionalidad.

La dirigente asegura que la Conadi seguirá con el mismo presupuesto, las mismas unidades e infraestructura, pero además habrá una baja en la dotación de funcionarios, ya que 35 de ellos serán trasladados desde la Conadi a la Subsecretaría.

Sandra Marín además cuestionó al actual director subrogante de la Conadi, argumentando que no habría canales de diálogo y las conversaciones se harían exclusivamente con un jefe de gabinete.

Respecto a la implementación del Ministerio de Pueblos Indígena, la Anfuco pide la instalación de una Conadi en todas las regiones de Chile, con infraestructura acorde y profesionales suficientes y disponibilidad de vehículos para llegar a los lugares más apartados del país para resolver los requerimientos de los pueblos originarios.