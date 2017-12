Los compromisos y proyectos pendientes que deberá concretar Piñera en región de Coquimbo

Tras el triunfo de Sebastián Piñera a nivel nacional y regional, comenzó el tiempo de análisis. En la región de Coquimbo se recordó cuáles serán los proyectos que deberá llevar adelante el futuro mandatario.

Varios de ellos no le son desconocidos. Bullado fue durante su primer mandato la paralización del aeropuerto de Tongoy, que venía de la administración de su antecesora, priorizando en esa ocasión la modernización del aeródromo La Florida.

En esta oportunidad, la posición del electo mandatario no sería muy distinta. En entrevista con nuestro medio asociado, Diario El Día, en noviembre de este año, volvió a reiterar que buscará potenciar la terminal serenense. “Los aeropuertos tienen que estar cerca de las ciudades”, enfatizó.

También tiene conocimiento del Teatro Regional, pues durante su anterior mandato fue él mismo el que llegó a la región a presentar el diseño del recinto. En este caso, ya ha manifestado la intención de sacarlo adelante.

En materia internacional, deberá participar de la futura licitación del túnel de Agua Negra. El 2011 se reunió con la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández, con quien firmó un convenio para la concreción de la obra binacional . Según ha indicado el actual gobierno, a principios de 2018 se haría el llamado a licitación, por lo que quedarán como labor de Sebastián Piñera seguramente los estudios ambientales y acuerdos posteriores. Eso sumado a las obras de infraestructura anexas que deberán avanzar en paralelo, como la doble vía en la Ruta 41 y el baipás para evitar el paso de los camiones por el valle de Elqui.

En cuanto al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de La Serena, el ministro de Salud de sus filas, Jaime Mañalich, anunció en 2012 que su concreción se daría en esa administración, lo que no se concretó. Ahora, la iniciativa ya inició su proceso de licitación.

En materia portuaria ya se ha aprobado una modificación al contrato de la concesionaria TPC para construir un muelle de penetración o finger pier en Coquimbo, que aumenta la capacidad de carga del recinto, pero resta por realizar la tramitación ambiental. Será un desafío también ver si finalmente se apuesta por la construcción de nuevas terminales en el sector de La Higuera.

Respecto al proyecto Dominga, luego de que la empresa Andes Iron presentara una reclamación en los Tribunales Ambientales, se deberá esperar la resolución en esta instancia, porque de fallar a favor de la compañía, la iniciativa podría eventualmente volver a la Comisión de Evaluación Regional y al Consejo de Ministros, que ahora estará integrado por miembros de sus filas.

Aeropuerto Tongoy

Debe ser uno de los proyectos más polémicos y de larga data en la zona. Se comenzó a analizar a fines de la década de los 90. En el 2003 fue declarada “Obra Bicentenaria”. Sin embargo y dado el rechazo que generó en la comunidad serenense, retrasó su puesta en marcha. En el 2009 se concretó la expropiación de los terrenos y se dijo que quedaba listo para ser licitado por la próxima administración.

Pero el 2010, tras asumir el presidente Piñera, se decidió la relicitación del aeródromo de La Florida. La terminal serenense se renovó, pero en este segundo mandato de la presidenta Bachelet se retomó nuevamente Tongoy. En entrevista con El Día el pasado mes de octubre, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, manifestó que esperan dejarlo listo.

“Estamos a la espera de los resultados del Ministerio de Desarrollo Social para iniciar la etapa siguiente que es licitar estudios”, indicó en esa oportunidad. “Es un aeropuerto regional, que es alternativa para Santiago y por lo tanto hicimos las reevaluaciones”, puntualizó.

Pero en noviembre de este año, Sebastián Piñera cerró nuevamente la puerta a la iniciativa en su gobierno, indicando que de concretarse se extenderían los tiempos de desplazamiento de los pasajeros, “a mí me parece lógico que hagamos todo un esfuerzo para que los viajes sean más rápidos y después alejamos los aeropuertos de las ciudades”, especificó y agregó que “los aeropuertos tienen que estar lo más cerca posible de las ciudades”. Ante la consulta de si descartaría esta terminal, indicó que “no, vamos a relicitar el aeropuerto de La Florida, vamos a mejorar sus condiciones de seguridad, vamos a estudiar ampliar la pista para que pueda tener mayor seguridad y tal vez recibir aviones de mayor tamaño, pero los aeropuertos tienen que estar cerca de donde vive la gente”, recalcó.

Puerto de Coquimbo y alternativas

Existe para la terminal coquimbana un proyecto de modernización que incluiría un finger pier o muelle de penetración, que permitiría aumentar el calado de 9,5 a 15 metros. Con ello podrían recalar buques containeros aumentando su capacidad operativa.

Esto no sólo beneficiaría a los productores locales, sobre todo los agricultores, que podrán ahora sacar su fruta por este recinto, sino que también será clave para lo que será la futura construcción del túnel de Agua Negra y la salida de los productos mineros y agrícolas provenientes de la provincia de San Juan, Argentina.

El pasado 7 de noviembre, mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), TPC dio cuenta que acordó con la Empresa Portuaria Coquimbo la modificación del contrato de concesión celebrado el 9 de marzo de 2012.

“Se acordó modificar la obra obligatoria relativa a la habilitación y construcción de un muelle mecanizado para el embarque de graneles de concentrado de cobre en el sitio número tres del frente de atraque multipropósito del puerto de Coquimbo”, y precisa que en dicho lugar “se construirá una nueva obra de carácter obligatoria, consistente en la construcción y habilitación de un muelle multipropósito tipo finger pier, con un nuevo sitio de atraque capaz de atender naves portacontenedores y graneleras, con equipamiento que permita atender todo tipo de carga, el refuerzo de los sitios 1 y 2 y la pavimentación para el tránsito del área de circulación del sector norte”.

Pero existen diversas entidades gremiales que han planteado la necesidad de que no sólo se avance en el mejoramiento del puerto de Coquimbo, sino también en otras terminales. Muchos apuestan al sector norte de la región, en la comuna de La Higuera, donde existirían sitios aptos. Sin embargo, las dificultades generadas con el proyecto Dominga y la posible postulación de este lugar como área marina protegida podría complicar estas opciones. Será tarea del nuevo mandatario poder resolver esta situación.

Túnel de Agua Negra

Se trata de otra obra de larga data, pero que ha tenido avances importantes en este periodo de gobierno. En diciembre de 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que concurriría con los $1.500 millones requeridos para financiar su construcción.

En octubre de 2016, en tanto, autoridades chilenas y argentinas hicieron el llamado al proceso de precalificación de empresas. De todas las que concurrieran, se hará una selección y las que cumplan con ciertos requisitos técnicos y económicos claves, serán las que pasarán a la siguiente fase.

En mayo de este año se informó que fueron 10 los consorcios que decidieron participar en el proceso. Estos representan a 29 empresas de diversos países, entre los cuales se encuentran España, China, Italia, Argentina y Chile.

Todavía está pendiente la adjudicación, lo que, según detalló hace algunos días el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, durante la apertura del paso fronterizo, ocurrirá en las próximas semanas. Dijo que “estamos en la etapa final del proceso de licitación”, en que se han resuelto temas de ingeniería, institucionales y de financiamiento, por lo que “este mes esperamos tener la calificación de las empresas para iniciar la licitación en enero”.

Pero con posterioridad a la licitación se deberán resolver temas como los estudios ambientales y el diseño de ingeniería de la obra binacional, de manera de que se cumplan las expectativas que existen en la actualidad de que las primeras perforaciones puedan hacerse el 2019. La construcción propiamente tal se estima en 8 o 10 años, por lo tanto este nuevo gobierno no podrá inaugurarlo.

CDT en la excárcel de La Serena

En el año 2006 y tras diversas manifestaciones, una consulta pública permitió reunir 10 mil firmas con las que la propia comunidad solicitaba que los terrenos de la excárcel de La Serena se destinaran a la construcción de un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT).

Pese a que las autoridades coincidían en que se debía avanzar en esta línea, no fue sino hasta 2010 que se hicieron los primeros anuncios. El entonces ministro de Salud (de Piñera), Jaime Mañalich, confirmó la construcción del recinto. “Hay un compromiso de darle celeridad a este proyecto”, manifestaba en esa oportunidad, enfatizando que la iniciativa “va muy bien encaminada y creo que podremos empezar a construir en el curso del próximo año”.

No obstante, pasaron los años y el proyecto no se concretó. De hecho, en octubre de 2015 la actual ministra de Salud, Carmen Castillo, reconocía que no había recursos para su construcción. Esto conllevó a que se generaran nuevas marchas para exigir la celeridad del proyecto.

Finalmente, se le dio el vamos y en julio de 2016 se inició la primera licitación. Se estimaba que el inicio de las obras se daría entre enero y febrero de 2017. Pero en diciembre de 2016 la Contraloría, tras recibir la resolución de adjudicación, emitió una serie de consideraciones al proyecto, que debían ser corregidas.

Finalmente, se debió iniciar una segunda licitación. En noviembre se conoció que este proceso nuevamente había tenido un inconveniente, pues un profesional de la empresa adjudicataria tenía títulos falsos. Se pensó que esto retrasaría la obra, pero finalmente a mediados de noviembre se anunció que su construcción partiría en diciembre. Piñera ya en su campaña había dado señales de la necesidad de levantar esta obra. “por distintas razones no se ha construido, pero yo creo que es absolutamente necesario”, apuntó.

Teatro Regional

En enero de 2012, con la presencia de las autoridades regionales, el presidente Sebastián Piñera anunció el proyecto ganador para el diseño del Teatro Regional, que se iba a construir en el sector del Espejo de Agua de La Serena, frente al Parque Pedro de Valdivia. La obra de Holmes Labbe Portugueis Spichiguer-Arquitectos ganó en el diseño de esta mega obra que iba a ser de 7 mil metros cuadrados, con un auditorio principal con más de mil butacas y una segunda sala con 300 butacas, acondicionado para albergar grandes espectáculos culturales.

Esa vez se determinó que la maqueta presentada por el grupo de arquitectos encabezados por Osvaldo Spichiguer fue la triunfadora, acreditándose el nuevo diseño de la obra y un premio de 19 millones de pesos. La ejecución significaba una inversión aproximada de 8.800 millones de pesos.

No obstante, en el 2013, se explicaba que el proyecto desarrollado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Gobierno Regional y el municipio de La Serena presentó problemas en su inversión, ya que el presupuesto de cerca de $8.800 mil millones no fue suficiente, por lo que fue solicitado un aumento considerable de $13 mil millones. Esto ya que el terreno escogido en el sector Espejo de Agua es fangoso, producto de aguas subterráneas, lo que conlleva a que el costo sea más alto por trabajos adicionales en el suelo. Dada esta situación, el proyecto se paralizó.

En octubre de este año y tras presentar su cartera de proyectos, el intendente Claudio Ibáñez anunció que la propuesta de proyectos que entregó a los consejeros regionales incluía recursos para el diseño del recinto.

Habrá que ver si en este periodo el proyecto sí prospera. Hay que decir que en entrevista con radio Mistral el entonces candidato, Sebastián Piñera, se comprometió a retomar la obra y sacarla adelante.

Doble Vía Ruta 41 y baipás

En el último tiempo se le ha considerado la nueva “Ruta de la muerte”, por la cantidad de accidentes que se han registrado. Pero su mejoramiento pasa además por los planes de construcción del túnel de Agua Negra, lo que lógicamente conllevaría a un aumento del tránsito de vehículos en la próxima década.

Hace algunos días, de visita en la región, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, anunció el inicio de un estudio vial de un camino alternativo para camiones, debido al aumento en el flujo de vehículos pesados con el corredor bioceánico central y evitar así el paso por la comuna de Vicuña e indicó, además, que se está avanzando en el proyecto de la doble vía.

Pero por el momento estas propuestas se encuentran sólo en las etapas iniciales, por lo cual será tarea pendiente entonces de la próxima administración velar porque continúen su marcha y que vayan consiguiendo los recursos para su ejecución. Lo cierto es que deberían avanzar de forma paralela para que puedan estar terminadas una vez que esté en operación la obra binacional, lo que se estima sucedería en un plazo de 10 años.

Ruta 5: autopista y viaducto

En mayo de 2016 el Ministerio de Obras Públicas hizo un importante anuncio. Adelantaría la licitación de la actual concesión Coquimbo-Los Vilos, cuyo contrato tiene fecha de caducidad para el 2022. Este procedimiento le permitiría incluir el tramo de 16 kilómetros que conecta a La Serena con Coquimbo, para convertirla en una autopista de primer nivel.

Esta vía se extiende desde el sector de El Panul, en Coquimbo, hasta la antigua estación de ferrocarriles, en la capital regional. Nunca fue incluida en ninguna de las dos concesiones que se licitaron en los últimos años. Por el sur, Los Vilos-Coquimbo y por el norte, La Serena- Vallenar. Por lo tanto, la ruta, pese a su complejidad, no ha recibido mejoras.

En octubre pasado, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, manifestó en entrevista con El Día que el proyecto ya estaba en el Ministerio de Hacienda, pues fueron aprobadas las bases por parte del MOP. Solo restaría que sea revisado por Contraloría para su puesta en marcha.

“Estimamos llamar a licitación a fines de este año o a más tardar a principios del próximo”. En todo caso, reconoció que por los plazos de competencia que se requieren, la adjudicación quedará para un futuro gobierno, “pero dejaremos todo listo, llamada la licitación y además todos los estudios de ingeniería”, precisó.

Entre las características de esta obra destaca que no será necesario el cobro de peaje, pues al anexarlo a la concesión se pagaría con las plazas ya existentes.

Además, estima el retiro de la totalidad de los semáforos y la habilitación de dos caleteras, oriente y poniente, también se están considerando terceras pistas. Pero sin lugar a dudas el proyecto más importante lo constituye la construcción del paso bajo nivel Francisco de Aguirre, en el sector de la rotonda del Líder.

Otro proyecto que se encuentra pendiente es el viaducto que se espera levantar para dar continuidad a la doble vía La Serena-Vallenar, luego que durante su construcción se encontraran restos arqueológicos en el sector de El Olivar.

Respecto de esto, Undurraga informó que “estamos topando en el precio”, pero se comprometió a que habría una solución antes del 11 de marzo.

Centro Oncológico

Si bien no es un proyecto que esté priorizado, es una iniciativa que ha sido ampliamente demandada en la zona, toda vez que el cáncer se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad en la región. De hecho, entre el 2015 y el 2017 se estima que los casos diagnosticados pasaron de 45 mil a 47 mil.

Hasta ahora los niños que padecen esta enfermedad deben realizar sus tratamientos en Santiago, debiendo sus familias en muchos casos dejar sus hogares y trabajos. En el caso de los adultos, los tratamientos se deben concretar en Valparaíso.

Hace mucho tiempo que se viene planteando. De hecho, en noviembre de 2013 el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunciaba que éste se incluiría dentro de las instalaciones del proyecto del CDT. “Tras pasar los requerimientos realizados al recinto, podríamos comenzar la construcción en el mes de febrero, lo cual incluirá un centro oncológico, el cual es un proyecto muy necesario”, puntualizaba en esa oportunidad. Sin embargo, luego se conoció que el CDT no tenía contemplada dicha acción.

El actual intendente regional, Claudio Ibáñez, en entrevista con Diario El Día en abril de 2016, señalaba que “creo que tenemos que avanzar hacia mirar un centro oncológico que beneficie a la región de Coquimbo. (…) Me parece que es prioritaria la construcción de esa infraestructura”, pero tampoco prosperó.

El director del Servicio de Salud ha planteado que en lo que sí se va a avanzar es en la concreción de un centro de radioterapia, aunque reconoció que se trata de un trabajo de largo plazo y que no habría resultados antes del 2019.

Proyecto Dominga

Sin lugar a dudas este proyecto minero-portuario que la empresa Andes Iron espera concretar en la comuna de La Higuera se convirtió en uno de los grandes dolores de cabeza del actual gobierno, generando incluso la salida del gabinete económico.

Pero este tema todavía no está todo zanjado y podría continuar el próximo año, toda vez que hace algunas semanas la compañía presentó la reclamación ante los Tribunales Ambientales, la que fue acogida el pasado 1 de diciembre. Una de las posibilidades que existe (y en la que confía la empresa) es que este tribunal determine que efectivamente su reclamo tiene asidero, lo que conllevaría que se vuelva a realizar la votación en la comisión regional y con posterioridad en el Consejo de Ministros.

De darse este escenario, deberán ser las nuevas autoridades designadas por Sebastián Piñera tanto en las seremías regionales como los ministerios las que definan el futuro del proyecto.

Otra arista a considerar es que hace algunos días se conoció de las diligencias que está efectuando el intendente regional, Claudio Ibáñez, para crear un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) en este territorio de La Higuera. La incógnita es si se concretará durante este mandato o si quedará como tarea para el nuevo mandatario.