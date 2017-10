Refuerzan operativos policiales para Fiesta Chica de Andacollo en Coquimbo

La Policía de Investigaciones de Coquimbo, realizó un llamado para prevenir diferentes tipos de delito y practicar el autocuidado. A raíz de eso, se llamó a no perder de vista a menores de edad y cuidar sus objetos personales ante la aglomeración de personas que llegarían a celebrar la Fiesta Chica de Andacollo, entre el 30 de septiembre y 01 de octubre.

Para ello, la institución dispuso de una serie de servicios focalizados para evitar la comisión de delitos. “Somos una Policía netamente investigativa pero los Servicios apuntan a resguardar los sectores de mayor tráfico comercial, así como en diversos lugares o acceso a la comuna, ya sea por carretera o por senderos”, explicó el subprefecto Marcelo Méndez, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Coquimbo.

“Si van acudir con menores, lo esencial es no perderlos de vista nunca y colocarles alguna identificación, por si se pierde. Además se recomienda no acudir con objetos de valor y no exhibir el dinero a la hora de alguna compra”, recomendó el oficial.

Además el Departamento de Extranjería y Policía Internacional realizará intensas fiscalizaciones a extranjeros que trabajen en la fiesta religiosa.