Congreso IMPAC 4 abordará el cuidado de Áreas Marinas Protegidas y Cambio Global

La relación entre Áreas Marinas Protegidas (AMP) y el cambio global, la importancia del vínculo estrecho entre las comunidades y la conservación de los océanos, la revisión de casos exitosos de gestión en esta área, serán los focos principales de discusión durante el Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas, IMPAC 4 Chile, que tendrá lugar en La Serena-Coquimbo entre el 4 y el 8 de septiembre próximo.

El encuentro reunirá a más de 1000 participantes que llegarán de todos los rincones del planeta, contará con representantes del mundo científico, de las comunidades locales, gestores y autoridades. Todos con el propósito de fortalecer las buenas prácticas en el manejo y gestión de las Áreas Marinas Protegidas y así lograr la conservación efectiva de su biodiversidad. “Con este evento y el legado de áreas protegidas tanto marinas como terrestres que tendrá Chile al finalizar el Gobierno de Michelle Bachelet, nuestro país toma el liderazgo a nivel mundial en la protección de nuestros océanos”, aseguró el Ministro del Medio Ambiente y Chairman de IMPAC 4, Marcelo Mena.

Durante IMPAC 4 se revisarán también los avances al cumplimiento de la Meta 11 de Aichi para la diversidad biológica, el cual para los ecosistemas marinos, establece a grandes rasgos que al año 2020 al menos el 10% de las zonas marinas y costeras se habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas. Asimismo, durante el Congreso se analizarán formas de combinar el manejo de las AMP con los avances del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 de Naciones Unidas que plantea “conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”. Estos temas serán, asimismo, tratados en profundidad durante la Reunión de Alto Nivel en día sábado 9 en Viña del Mar, que incluirá a los responsables de la toma de decisiones a nivel mundial, los Ministros de Medio Ambiente de varios países, las autoridades de la IUCN / WCPA y la Agencia de Áreas Protegidas Marinas, entre otros.

Con el lema “Reuniendo al Océano con la Gente”, el IMPAC 4 destacará el intrincado carácter de la relación océano-humano y los beneficios de las áreas marinas protegidas, en el entendido de que estas extensiones de agua entregan valiosos servicios ecosistémicos de los que dependen millones de personas. “La gente está al centro de las medidas de gestión y protección de los ecosistemas y el medio ambiente. De ahí que tener AMP exitosas nos asegura que la conservación de la biodiversidad proyecte efectivamente en beneficios a las personas”, agrega la autoridad ambiental.

Actividades del Congreso

El Congreso se estructurará en torno a Paneles de discusión, además de diversas ponencias, talleres, discusiones, cafés científicos y otro tipo de presentaciones. Contará con eventos paralelos para incluir la participación de la comunidad, entre los que destaca el Festival de Cine “Cortos Frente al Mar”, actividades en relación al arte y medio ambiente “Cubo Arte”, y visitas técnicas a las áreas marinas protegidas de la región, entre otras.

Entre otras personalidades, participará el Príncipe de Mónaco; la Presidenta de WWF Internacional, Yolanda Kakabadse; la reconocida oceanógrafa de la Blue Alliance, Sylvia Earle; el Principal Officer de la Unidad de Conservación Internacional de The PEW Charitable Trust, Maximiliano Bello; el Principal Advisor on Marine Science and Conservation de IUCN, Dan Laffoley, además de científicos de Oceana, WCS, NOAA, y diversas universidades del mundo.

Las anteriores versiones del IMPAC se desarrollaron en Geelong, Australia (2005), Washington, D.C., EE.UU. (2009), y Marsella, Francia (2013). IMPAC 4 Chile 2017 es organizado por el Ministerio del Medio Ambiente y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Asimismo, en su realización participan diversos servicios públicos y organizaciones como la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA); el Servicio Nacional de Pesca y

Acuicultura (SERNAPESCA); la Dirección General del territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR); la Subsecretaría para la Fuerzas Armadas (SSFFAA); el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP).

Durante los últimos años Chile ha destacado por su gran compromiso en la protección de hábitats marinos prístinos y altamente endémicos. Es actualmente el quinto país con mayor superficie marina protegida, tras la reciente incorporación de 13.190 km2 en el Archipiélago Juan Fernández y 100.000 km2 en la zona de Cabo de Hornos e Islas Diego Ramírez. Con esto, nuestro país completa más de 1 millón de kilómetros cuadrados de protección en su mar, constituyéndose en uno de los líderes mundial en conservación marina.

IMPAC 4 es patrocinado por el Gobierno Regional de la Región de Coquimbo; the PEW Charitable Trusts; Fondation Bertarelli; Waitt Foundation; Packard Foundation; Fundación Mar Adentro; FAO; l’Agence Française pour la Biodiversité; Wildlife World Fund (WWF); Fundación Meri y Parks Canadá. Es también auspiciado por las más importantes organizaciones en conservación, y cuenta con la colaboración de The National Geographic y Pristine Seas, entre otros.