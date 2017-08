Van 20 personas estafadas telefónicamente por falso ejecutivo bancario en Los Vilos

La Policía de Investigaciones de Los Vilos, en la Región de Coquimbo, recibió hasta ayer, un total de 20 denuncias por delito de estafas que se realizaron vía telefónica, donde un sujeto se hacía pasar por un ejecutivo bancario, quien aseguraba que el “usuario” tenía un préstamo “pre-aprobado”, usando dicha excusa para pedir dinero con el que “apuraría” el proceso.

Roberto Gutiérrez es una de las víctimas de estas estafas. Confió en que esta sería una excelente oportunidad para salir de diversos apuros que le aquejaban.“Supe que podría obtener un crédito, pagando una cifra relativamente pequeña y me entusiasmé, sólo con la cédula de identidad. Yo deposité $300 mil por mí y $250 mil por mi señora y mi suegra. Me prometían entre $30 y $50 millones”, señaló.

El método utilizado en esta ocasión, era de un supuesto ejecutivo de la entidad Itau o BBVA, que prometía $50 millones por un crédito, pero para apurar el proceso, los “beneficiados” debían depositar cierto monto de dinero a una Cuenta Rut de BancoEstado. Al darse cuenta que habían sido estafados y al intentar contactar al “ejecutivo”, se percataban que no trabajaba en los bancos, ni tampoco estaba localizable en el número de contacto, según indica el jefe de la Brigada de investigación Criminal de Los Vilos, subprefecto José Carmona.

“En las denuncias, las personas señalan incluso que han ido hasta la ciudad de Santiago a las entidades bancarias a reclamar por el supuesto trabajador, sin obtener resultados positivos, ya que no existe”, agregó el subprefecto José Carmona.

Esto fue ratificado por Gutiérrez, quien señaló que “este falso ejecutivo me aseguró que debía viajar a Santiago. Yo llegué hasta la sucursal que él me indicó, pero nunca llegó. La persona, que aseguraba trabajar en el banco, finalmente no aparecía en los registros y me sostuvieron que nunca se había cursado un documento a nombre mío”, explicó.

“En ese momento decidí hacer la denuncia correspondiente, y nos dimos cuenta de eramos muchas personas las que estaban involucradas. Y desde el BBVA indicaron que todo esto era imposible, porque ellos nunca solicitaban dinero para posibilitar algún tipo de crédito ni tampoco los asesores financieros lo permiten”, afirmó la víctima.

En ese contexto, los detectives de la PDI han informado que “se tienen identificadas las cuentas a las cuales se han depositado el dinero y se trabaja intensamente para poder tener resultados positivos en la investigación”, indicó el jefe policial.