Dan a conocer fondos para los comerciantes afectados por incendio en centro de La Serena

Tras el incendio que afectó a una galería de locales comerciales en el centro de La Serena, el intendente Claudio Ibáñez se reunió con los locatarios que tenían sus negocios en el lugar, con el objetivo de organizar la ayuda y determinar las medidas que se tomarán.

Por esta razón, con el objetivo de que los locatarios puedan retomar sus negocios con rapidez y considerando los gastos en los que se deberán incurrir “estamos trabajando con el seremi de Economía para ver cómo apoyarlos de manera de poder reactivar cuanto antes y estamos analizando fórmulas de apoyo que se las hemos dado a conocer en esta reunión”, indicó Ibañez.

Estas medidas consideran un concurso destinado a entregar fondos a los afectados, tanto de este incendio como los perjudicados por eventos similares en otros lugares de la región de Coquimbo.

Rodrigo Sánchez, seremi de Economía declaró que “estamos trabajando junto a Sercotec y el Gobierno Regional para levantar un concurso que tenga bases particulares que pueda responder a apoyar de alguna manera el emprendimiento que están tratando de retomar la gente que fue afectada por el incendio”, dijo.

“Se ha puesto toda la disposición para superar este mal momento que están viviendo nuestros empresarios y de alguna manera buscar también la forma de apoyarlos económicamente para que vuelvan a reemprender. Nos importa el bienestar psicológico y el bienestar material y para eso estamos trabajando”, añadió Sánchez.

Otro de los puntos tratados en la reunión fueron las patentes de los locales. Según informaron las autoridades, la municipalidad dará a los afectados la posibilidad de suspenderlas mientras no puedan retomar sus negocios. “la idea del municipio también es apoyarlos, así lo ha manifestado en representación del alcalde la jefa del Área de Fomento Productivo que ha tenido súper buena disposición”, indicó Ibañez.

Además se comprometió custodia policial en el lugar a través de un punto fijo que se extenderá hasta el día jueves “apoyando el resguardo desde el exterior para que ellos puedan estar de manera tranquila” declaró el intendente.

“les hemos dado cuenta de los apoyos en los que estamos concurriendo, tanto desde el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería, la Municipalidad de La Serena, con el fin de poder apoyarlos de manera definitiva, tuvimos una reunión acá en la intendencia regional y ahora han recibido todas las orientaciones y las gestiones que tienen que hacer, como los formularios de Servicio de Impuestos Internos para documentar todo lo que son las pérdidas de las documentaciones y no tengan cobros que no correspondan y no se les agrave más el problema”, añadió.