Carolina Goic: "El que se quiere hacer rico solo, que no cuente conmigo"

Carolina Goic comenzó su campaña en el extremo sur, donde visitó las regiones de Aysén y Magallanes, escogiendo a la ciudad de Punta Arenas, de donde es originaria, para dar inicio de su gira por el país. En su visita compartió actividades partidistas con militantes DC y candidatos regionales, y además, conversó en extenso con la prensa local.

En entrevista con Diario de Aysén, la candidata propuso diferentes ideas y planteamientos en especial con las Zonas Extremas, la ética, la corrupción y el crecimiento económico de Chile, donde afirmó que éste debía ir de la mano del desarrollo social y una mejor distribución.

Según estadísticas, la candidata marcó un 7% de respaldo en la última encuesta Adimark, del mes de septiembre, siendo su porcentaje más alto en comparación con mediciones anteriores.

Su candidatura y lineamientos



– ¿El “episodio Rincón” marcó un punto de inflexión en su candidatura al definir los parámetros éticos como uno de los pilares de su campaña?

– “Ahí hay dos temas. Uno, (…) esta no es una candidatura pauteada por las encuestas, más allá de los resultados. Sin duda lo que tú preguntas, el ‘episodio Rincón’ como lo llamas, significó dar cuenta que uno está hablando en serio, que cuando decimos que vamos a elevar el estándar ético no es solamente un discurso oportunista dado el contexto actual, sino algo que yo no voy a tranzar. La gente quiere que demos señales concretas de que aprendimos la lección y las cosas van a ser distintas. Yo fui la primera en pedir perdón por la falta de probidad y transparencia en el financiamiento de campañas y asumí también un compromiso que hay que cumplir”.

– El tema del crecimiento económico ha sido un caballito de batalla que parece estar dando mayores opciones de triunfo…

– “Creo que el crecimiento económico del país y la ética no son excluyentes. La ética no sólo tiene que ver con lo que hacemos los políticos, sino también los empresarios. Las colusiones, los delitos ‘de cuello y corbata’ que hoy muchas veces quedan impunes (…) Chile necesita crecer, pero ese crecimiento tiene que ir de la mano del bienestar de la gente, del desarrollo social, la generación de riquezas unido a la distribución. Yo digo que él se quiere hacer rico solo, no cuente conmigo, porque la idea es que a todos nos vaya bien y eso es posible en nuestro país”.

– ¿Qué propone para combatir con la corrupción?

– “Lo importante es anticiparse a escenarios de corrupción. Lo que haremos es instalar unidades anticorrupción en los servicios (públicos), para no tener que actuar después como hemos visto situaciones en el Ejército, Carabineros, sino que detectar espacios que pueda haber para el mal uso de recursos”.

A segunda vuelta



– Dice que confía estar en segunda vuelta. ¿En qué basa su optimismo?

– “Mi impresión es que las posibilidades están absolutamente abiertas. Todos sabemos que Sebastián Piñera va a pasar a segunda vuelta, pero nadie podría anticipar cuál de los otros candidatos va a competir con él. Yo soy la más competitiva para ganarle en segunda vuelta, porque representamos una opción que convoca más que las otras, que se han izquierdizado. Mi interés es volver a representar la sensatez del centro político para trabajar juntos”.

– En declaraciones recientes decía que esperaba el apoyo de Guillier en segunda vuelta. ¿Está disponible el suyo para otras candidaturas, llegado el momento?

-“Siempre vamos a estar dispuestos a poner los intereses de Chile al frente, lo hemos hecho muchas veces. Pero hoy estamos en una sana competencia democrática de cara al 19 de noviembre”.

– Su slogan es “Yo me atrevo”. ¿A qué se atreve?

-“A poner la ética al frente de la política, con los costos y dificultades que eso tiene, pero convencida que es el camino correcto. También nos atrevemos a hacer una propuesta distinta, que implica convocar más que polarizar. Hoy uno ve que el debate es quienes están más izquierdizados y quienes mas derechizados. Lo que yo apuesto es al 80 % de cosas en las que nos podemos poner de acuerdo”.