Pescadores artesanales de Aysén presentan recurso de protección por pesca de reineta

Durante el mediodía de jueves, el dirigente artesanal Honorino Angulo en compañía de exrectora de Universidad de Aysén, Roxana Pey, concurrieron hasta la Corte de Apelaciones de Coyhaique, para presentar un recurso de protección por el ingreso de flotas de otras regiones para la pesca del recurso reineta.

En la ocasión Angulo manifestó que “estamos presentando un recurso de protección con derecho a no innovar para que la octava región o pescadores de cualquier parte de Chile no vengan a invadir nuestra región“, consignó Diario de Aysén.

“Hemos dicho hasta el cansancio que los recursos que hay en Aysén alcanzan para nosotros y los hijos de nuestros hijos, pero no para andar tirándolos a las chuña a regiones que no han cuidado sus recursos y ahora se encuentran en completa explotación (…) Estamos haciendo uso de un derecho como ciudadanos que nos permite la ley, pero no descartamos algo más de aquí en adelante, porque esta es la última instancia a la que queremos recurrir y esperamos que salga bien”, sentenció el dirigente artesanal.

Por su parte, Pey señaló que “no estamos para regalar esos recursos, aquí hay que respetar los derechos de los pescadores pero también del medioambiente, que no lo vengan a depredar, y de los recursos naturales que tiene esta región. Hemos puesto a disposición todos nuestros recursos jurídicos para ayudar a presentar este recurso”, finalizó.