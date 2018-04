Universidad decide cerrar carrera y avisa ’por teléfono’ a sus alumnos recién matriculados

Un grupo de estudiantes est谩 viviendo una extra帽a situaci贸n en Calama, regi贸n de Antofagasta, luego que la carrera que estaban estudiando fuese “cerrada” a pocos d铆as de empezar el a帽o acad茅mico.

Se trata de un curso de primer a帽o con 11 alumnos de la carrera enfermer铆a en la Universidad La Rep煤blica, el cual actualmente no puede ir a clases pese a que se matricularon y est谩n pagando el programa.

Los hechos fueron denunciados por B谩rbara Campillay, alumna de la carrera, quien detall贸 la ins贸lita forma en la cual fueron avisados del cierre del curso: Sin reuniones personales o conversaciones con profesores ni autoridades del establecimiento, consigna El Mercurio de Calama.

Fue una llamada por tel茅fono de la secretaria de la carrera que avis贸 a los estudiantes que “enfermer铆a ya no iba”. Es decir, que ya no hab铆an clases en el primer a帽o.

La 煤nica explicaci贸n que recibieron, en ese momento, fue que el curso no pod铆a continuar debido a que no cumple con el requisito m铆nimo de 25 alumnos. Es decir, los otros a帽os de la carrera siguen funcionando, pero el primero no.

Al respecto, la principal duda de que surgi贸 en los alumnos fue la devoluci贸n de los pagos, lo cual fue comentado por la Universidad.

La directora de la sede en Calama, Lorena Mu帽oz, asegur贸 que ya est谩n teniendo reuniones con los afectados para clarar bien la situaci贸n y que la devoluci贸n de dinero ya est谩 en proceso; siempre y cuando se cuente con los documentos correspondientes.

Lo anterior es de gran importancia para los estudiantes, ya que algunos tienen pagada la matr铆cula he incluso hasta 6 meses entrado el a帽o acad茅mico; incluyendo casos con beca.

Con la devoluci贸n, los afectados esperan buscar alternativas para estudiar, aunque admiten que est谩 complicado el panorama.

“No se nos viene bueno por este problema”, concluye Campillay.

En tanto, la carrera en dicha sede tiene un costo cercano a los 2 millones 600 mil seg煤n indica el portal de Gobierno “Mi Futuro”.