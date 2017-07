La Casita Sensación Vip: Clausuran recinto que funcionaba como prostíbulo en Antofagasta

Con prohibición de funcionamiento quedó un recinto clandestino que funcionaba como prostíbulo en el centro de Antofagasta. ”La Casita Sensación VIP”, ubicada en calle Condell, fue fiscalizada por un nuevo operativo nocturno que desarrolló el plan “Centro Seguro”, impulsado por el Gobierno Regional y coordinado por la Gobernación.

Entre las irregularidades detectadas en este recinto por la seremía de Salud, el local no contaba con resolución sanitaria, ni señalética de evacuación, además de tener baños desaseados.

Por otra parte, el Servicio de Impuestos Internos (SII) cursó una infracción por no emisión de boletas y la Inspección del Trabajo citó a la administradora del local debido a que las trabajadoras no presentaban contrato de trabajo y no firmaban libro de asistencia, entre otras faltas a las normas laborales.

De igual forma, la unidad de Policía Internacional (Polint) efectuó cinco controles a extranjeras que se desempeñaban en el inmueble, dos de ellas fueron conducidas al cuartel policial por tener visa de turistas y no contar con permiso de trabajo.

La Gobernadora Provincial subrogante de Antofagasta, Yasmín Pérez, enfatizó en que el trabajo coordinado con los servicios públicos y las policías, responde a procedimientos que se están realizando de manera constante desde comienzos de año, “se trata de un trabajo integral que busca regular y resguardar la seguridad de la comunidad, tanto de los usuarios como de los trabajadores, por lo que continuaremos ejecutando este tipo de procedimientos”.