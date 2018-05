Exdiputado Farías habla de su cesantía tras 24 años en el poder: Volvería a las teleseries

El exdiputado, exalcalde -y otrora cantante y actor- Ram√≥n Far√≠as (62), se refiri√≥ a su actual estado laboral y su vida despu√©s de haber estado durante 24 a√Īos en las esferas del poder. Hoy se encuentra cesante, pensando en la reinvenci√≥n y no descarta volver a las teleseries. “Ahora yo ser√≠a un gal√°n maduro”, reconoci√≥.

Al respecto, revel√≥ que el d√≠a que perdi√≥ su reelecci√≥n al Parlamento, pese a que ocup√≥ m√°s de 20 a√Īos en un cargo de la mano del Partido por la Democracia (PPD), no recibi√≥ llamada alguna de su presidente lamentando los hechos, entreg√°ndole apoyo o reclam√°ndole, consign√≥ revista Paula.

“Fui alcalde 12 a√Īos, fui diputado, jefe de bancada no s√© cu√°ntas veces, y cuando no sales reelecto que no te llame el presidente de tu partido para decirte ‚Äėoye, pucha, cu√°nto lo sentimos que no hayas salido‚Äô o, por √ļltimo, para retarte ‚Äė¬°hiciste una p√©sima campa√Īa!‚Äô. Nada. Indiferencia total“, declar√≥.

“Sacarse una mochila”

Pero pese a la derrota, Farías se mostró contento. Dice que el 12 de marzo, día siguiente a dejar su cargo en el Congreso, fue entretenido porque se dio cuenta que no tenía ocupaciones.

Lo anterior signific√≥ relajarse, “sacarse una mochila pesada de responsabilidad y tensi√≥n”, vitalidad y reducir dolores que lo hab√≠an perseguido por a√Īos.

“He agarrado nueva vitalidad, porque estaba achaquiento. Dolores en el cuello, en el cuerpo de tanto manejar, colon irritable. Me acuerdo que terminaba de almorzar en el Congreso y siempre hinchado, me ca√≠a p√©simo todo. Pas√© 24 a√Īos en que cada almuerzo era una reuni√≥n”, revel√≥.

Adem√°s, dijo que el celular dura mucho m√°s tiempo encendido ahora. “La bater√≠a del tel√©fono me dura ahora dos d√≠as. Antes me duraba medio, por eso tengo bater√≠a extra. Te llaman menos, hablas menos. Uno vuelve a recuperar los grupos de Whatsapp de amigos”, coment√≥.

Teleseries: “Ahora yo ser√≠a un gal√°n maduro”

Eso sí, lamentó que ahora, el 20 de cada mes, ya no recibe el sueldo. Técnicamente está cesante.

“El 20 de marzo (…) Ah√≠ me baj√≥ un poco de angustia. Todav√≠a me baja. Tengo algunos ahorros y c√≥mo darme vuelta, tengo tambi√©n un estudio de Pilates con mi se√Īora que estamos empezando. Pero igual digo: ‘Chuta, tengo que empezar a producir’“, sostuvo.

Tambi√©n dijo que estaba acostumbrado a las “atenciones”: gente que abre puertas y te estaciona el auto por el cargo de poder. Far√≠as pas√≥ por el proceso de entenderlo.

Finalmente, afirma que está buscando trabajo ahora como actor, pero que es una situación difícil y que ha tenido que adaptarse.

“Lo primero que descubr√≠ respecto al tema de buscar pega es que ya no se usa en papel. O sea yo pensaba escribir una cuesti√≥n e imprimirla. Si tuviera que redactar un CV como los de ahora, pondr√≠a: ‚ÄėSoy vers√°til. Le puedo hacer desde comedia hasta drama, tengo muy buen discurso, hablo bien‚Äô”, indica.

Y concluye que podría volver a las teleseries, pese a que la edad es complicada.

“La √ļltima telenovela que hice fue Ac√©rcate m√°s, en 1991. Besaba a la Ana Mar√≠a Gazmuri y despu√©s me la quitaba, creo, √Ālvaro Rudolphy. Ahora yo ser√≠a un gal√°n maduro o un abuelo joven. Es lo que creo que me podr√≠an ofrecer”, finaliza.