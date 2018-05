Entregan consejos de seguridad para el cobro del Bono Invierno 2018 y así evitar estafas

A partir de este miércoles, y durante todo mayo, se estará llevando a cabo, en las sucursales de Caja Los Héroes, el pago del Bono Invierno 2018 que realiza el Gobierno a través del Instituto de Previsión Social (IPS), beneficio dirigido a los adultos mayores pensionados, cuya pensión sea inferior o igual a $157.246.

Para la entrega de este beneficio, Los Héroes llamó a enfatizar las medidas de seguridad por parte de quienes van a realizar los cobros del bono durante este mes.

Junto con ello, Los Héroes desarrolló un decálogo de seguridad (10 medidas) para los adultos mayores que acudan hasta las sucursales; todo con el fin de evitar que sean víctimas de hechos delictuales: como estafas o robos.

‚ÄúEn conjunto con la Subsecretar√≠a de Prevenci√≥n del Delito y el IPS hemos establecido un protocolo de seguridad con diez medidas relevantes que se informan de manera preventiva a los beneficiarios‚ÄĚ, destac√≥ Soledad Masalleras, Gerenta de Red Comercial y Sucursales de la empresa.



El conjunto de recomendaciones es el siguiente:

Consejos de seguridad

1. Acuda a la sucursal acompa√Īado de una persona de confianza.

2. Consulte sólo al personal autorizado.

3. Cuente el dinero en la ventanilla y gu√°rdelo en un lugar seguro antes de salir.

4. No olvide sus documentos en la caja.

5. No entregue información personal ni dinero a desconocidos.

6. Manténgase atento al abandonar el recinto.

7. No reciba alimentos ni bebidas fuera de la sucursal.

8. En caso de emergencia mantenga la calma y siga instrucciones del personal a cargo.

9. No transite por lugares solitarios o poco frecuentes.

10. Diríjase a su domicilio y evite realizar compras en la calle o pagos en lugares muy concurridos.