Hermes Soto analizará legalidad de sobresueldos en mutualidades de cara a posible demanda

La ma√Īana de este jueves, Hermes Soto, general director de Carabineros lleg√≥ hasta el Senado para reunirse y entregar su saludo protocolar al presidente de la instancia, el legislador Carlos Montes.

En la oportunidad fue consultado por la prensa respecto al nuevo esc√°ndalo que ata√Īe a su instituci√≥n -y al Ej√©rcito, Fach y PDI-, los millonarios sobresueldos entregados a altos mandos que forman parte del directorio de la mutualidad de Carabineros, incluido el exgeneral director, Bruno Villalobos.

“En el tema de las mutuales, desde el d√≠a que me hice cargo de la instituci√≥n yo de inmediato congel√© esa situaci√≥n y dije que no recibir√≠a ese tipo de beneficio hasta que la Contralor√≠a no se pronuncie definitivamente. Y como la Contralor√≠a dijo en un dictamen oficial, a√ļn pendiente, que no corresponde, yo no he recibido ni voy a recibir dineros”, dijo Soto.

Consultado por la posibilidad de presentar acciones legales por estos sobresueldos en gestiones pasadas, el general director aseguró que analizarán la opción.

“Es un tema que tenemos que analizar, porque eso estaba en el estatuto de esta instituci√≥n mutual, por lo tanto en cuanto a la legalidad de eso es un an√°lisis que tenemos que hacer a otro nivel”, precis√≥.

Cabe recordar que el mi√©rcoles, posterior a una investigaci√≥n period√≠stica que detall√≥ y revel√≥ a la opini√≥n p√ļblica estas irregularidades, la Fach y el Ej√©rcito tambi√©n anunciaron que sus miembros activos que formen parte del directorio de su mutualidad cesar√°n de recibir sobresueldos.