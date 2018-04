Confirman requerimiento de interpelación contra ministro de Salud: sería votado el martes

Parlamentarios de oposición confirmaron este miércoles que lograron reunir 57 firmas para presentar un requerimiento de interpelación en contra del ministro de Salud, Emilio Santelices, para que de cuenta de la legalidad del protocolo que permite a clínicas privadas ser objetoras de conciencia en el marco de la Ley de Interrupción del embarazo en tres causales.

“Es una herramienta que tiene la c√°mara y vamos a defender, con todas las herramientas legales que tengamos, aquellas cosas que consideramos que ya son ley. Nosotros discutimos este tema durante casi cuatro a√Īos en este Parlamento y eso le cuesta plata al pa√≠s. Cambiar las leyes a trav√©s de decretos administrativos, a m√≠ me parece que no corresponde”, dijo la diputada radical Marcela Hernando, quien act√ļa de vocera a este respecto.

Conforme este grupo de legisladores, cuando el Tribunal Constitucional se pronunció sobre este tema dijo que las objeciones de conciencia son excepcionales y personales, a pesar de que dio cabida para que algunas instituciones pudieran también hacerlo. Además, el protocolo promulgado en enero daba cuenta de cómo se hacían ambas cosas, estableciendo requisitos paras las clínicas privadas, que debían justificar aquello.

“Hoy, a trav√©s de la redacci√≥n que ha incluido este ministro, lo que se hace es que ya no es excepcional, cualquiera puede, no necesita ni aducir o hacer expresi√≥n de causa y adem√°s es para las tres causales sin hacer divisi√≥n de aquello”, advirti√≥ Hernando.

La diputada del PPD, Loreto Carvajal, no descart√≥ llegar a una acusaci√≥n constitucional en caso de que el ministro no corrija el protocolo administrativo. “√Čl tiene el derecho a dictar decretos, pero decretos dentro de la legalidad y nuestra tesis es que est√° pasando a llevar el marco legal”, precis√≥.

“Es un decreto administrativo que se anula de la misma manera que se promulg√≥, o sea, con la firma del ministro. √Čl puede hacerlo en el momento que quiera, puede cambiar la redacci√≥n tal como ya lo hizo”, agreg√≥ Hernando.

Consultados los parlamentarios, respecto del por qu√© interpelar de inmediato, sin insistir en otras instancias como la propia comisi√≥n de Salud, los diputados dijeron que ayer ya le presentaron su preocupaci√≥n a Santelices, y la respuesta del ministro habr√≠a sido: “Preoc√ļpense de lo que realmente importa”. “Por lo que este pareciera ser uno de los temas que ha descartado como aquellos que realmente importan para la gente”, culmin√≥ la vocera de la interpelaci√≥n.

El grupo de legisladores pretende que la interpelaci√≥n sea votada el martes, para eso pretenden ingresar el requerimiento ma√Īana. Posterior a ello, depende de la mesa si se aprueba la fecha que fije el comit√© de jefes de bancadas.

Financiamiento

Adem√°s, la diputada radical aclar√≥ que no quieren mezclar este punto con el tema del financiamiento de la instituciones, pero asegur√≥ que “se est√° pasando a llevar otra norma, que establece de qu√© manera un convenio regula la relaci√≥n entre el Estado y un privado”.

“Si un privado decide hacer prestaciones gineco-obstetras no puede estas eligiendo cu√°les s√≠ y cu√°les no, porque en cualquier momento podr√≠a andar diciendo s√≥lo voy a atender los pactos despu√©s de las 36 semanas y a las 32 no las voy a atender. Entonces, en este contexto, si la cl√≠nica decide abstenerse de estas prestaciones, que son de salud p√ļblica, entonces deber√≠a excluirse de todas las prestaciones gineco-obstetras”, afirm√≥.